STUTTGART (dpa-AFX) - Wie das Land Baden-Württemberg lehnt auch der Flughafen Stuttgart eine Beteiligung an Mehrkosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 nach wie vor ab. "Die Flughafen Stuttgart GmbH wird aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen keine weitergehenden Finanzierungsbeiträge leisten können", teilte ein Sprecher am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Sprecher der Geschäftsführung, Walter Schoefen, erklärte, die Zahlungen des Flughafens an die Bahn beliefen sich auf 339,4 Millionen Euro. Damit seien die Verpflichtungen aus der Finanzierungsvereinbarung vom 2. April 2009 vollständig beglichen.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Deutsche Bahn bei Stuttgart 21 eine Erhöhung des Kostenrahmens von 6,5 Milliarden auf 7,6 Milliarden Euro erwartet. Der Landesflughafen gehört wie das Land Baden-Württemberg, der Verband Region Stuttgart und die Stadt Stuttgart zu den Projektpartnern von Stuttgart 21./bg/DP/nas

AXC0159 2017-11-29/13:46