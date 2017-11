Timo Emden über Bitcoin >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mittags Mashup: Immofinanz, Amazon,... » Inbox: Signa kauft um 1,5 Mrd. Euro... Timo Emden über Bitcoin Eine "gewisse Nachhaltigkeit" attestiert Bitcoin-Experte Timo Emden von IG Markets der Kryptowährung durchaus. Nur so sei es zu erklären, dass der Kurs sich nach Einbrüchen stets wieder berappelt hat. Trotz aller Vorsicht könne man als Anleger durchaus an der Cyber-Währung partizipieren. Vielleicht, so Emden hat der Bitcoin sogar einmal die Chance, eine Art Ersatzwährung zu werden.

