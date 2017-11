BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor einem Spitzentreffen zur Regierungskrise bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben die Arbeitgeber einen wirtschaftsfreundlichen Kurs gefordert. "Finger weg von neuen wachstums- und beschäftigungsschädlichen Gesetzen und Verordnungen", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Mittwoch beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Kramer fächerte einen Forderungskatalog an die neue Regierung auf, der teilweise auch zu den Programmen von Union und SPD passt.

An diesem Donnerstag empfängt Steinmeier CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz, um mögliche Auswege aus der Regierungskrise zu beraten.

Kramer rief die Parteien zu einer Einigung auf. "Wer sich zur Wahl stellt, muss auch bereit sein, Gestaltungsverantwortung zu übernehmen." Notwendige Kompromisse zu verweigern, sei nicht gut für das Land. Nötig sei eine gemeinsame Zukunftsvision.

"Wenn wir nicht alle Beschäftigungsmöglichkeiten mobilisieren, dann fehlen uns in absehbarer Zeit Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter", mahnte Kramer. Langzeitarbeitslose müssten daher individuell gefördert werden. Nötig seien auch "eine Investitionsoffensive in eine flächendeckende Ganztagskinderbetreuung", um mehr Frauen in Jobs zu bekommen, sowie eine gemeinsame Bildungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen. Das Verbot der Kooperation des Bundes mit Ländern und Kommunen bei der Bildung müsse abgeschafft oder wenigstens gelockert werden. Überdies sollten Ältere leichtere Möglichkeiten für längeres Arbeiten erhalten, forderte Kramer.

Außerdem sollten der Arbeitslosenbeitrag gesenkt, die Sozialbeiträge auf unter 40 Prozent begrenzt und neue Selbstständigkeit gestärkt werden.

Kramer forderte Offenheit gegenüber den Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die EU. "Von einer neuen Bundesregierung erwarte ich, dass sie den Reformprozess mit eigenen Konzepten und Reformideen partnerschaftlich begleitet."

Auf dem Arbeitgebertag wurden mögliche Schnittmengen und Differenzen in Gesprächen von Union und SPD deutlich. Merkel sicherte der Wirtschaft zu, auf einen wachstumsfreundlichen Kurs zu dringen. Es gelte an der Politik der Haushaltskonsolidierung und der wachstumsfreundlichen Investitionen anzuknüpfen, sagte sie in einer Video-Grußbotschaft an den Arbeitgebertag. Unverändert wichtig bleibe es, "die Lohnzusatzkosten unter der Marke von 40 Prozent zu halten". Sie sei guten Mutes, "dass wir ein so ehrgeiziges Ziel wie Vollbeschäftigung erreichen können".

Schulz machte deutlich, dass er gemeinsame Lösungen finden wolle für die Sicherung der Wirtschaftskraft, aber auch für den sozialen Zusammenhalt. Der unter Druck stehende SPD-Chef betonte, sozialdemokratische Kernanliegen müssten Basis für mögliche Verhandlungen sein. So sollten Frauen so viel verdienen wie Männer. Soziale Berufe wie Pflege oder Krankenversorgung müssten besser bezahlt werden. Das Verbot einer Kooperation des Bundes mit Ländern und Kommunen in der Bildung sollte abgeschafft werden.

"Wir brauchen mehr denn je einen handlungsfähigen Staat", sagte Schulz. Nötig seien Investitionen in Bildung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. "Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz", forderte er./bw/DP/nas

AXC0162 2017-11-29/13:53