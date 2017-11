Köln (ots) -



Yello bietet ab sofort gemeinsam mit dem Leasinggeber Sixt Neuwagen den neuesten BMW i3 94 Ah-5-Türer im Rundum-sorglos-Paket an - inklusive komfortabler Sonderausstattung und Winter-Kompletträdern. Die Elektrofahrzeuge sind in drei verschiedenen Yello Designs und für eine monatliche Leasingrate schon ab 249 Euro für 12 Monate inklusive 10.000 Kilometer Laufleistung erhältlich. "Unser neues E-Mobility-Angebot ermöglicht es ein E-Auto zu testen - ganz einfach und ohne hohe Anschaffungskosten", erklärt Oliver Wirz, Leiter Business & Customer Development von Yello. "So kann jeder selbst herausfinden, ob ein E-Auto das Richtige für ihn ist und in seinen Alltag passt. Und wir freuen uns, wenn schon bald zahlreiche E-Autos im Yello Design bundesweit über die Straßen fahren."



Elektro-Flitzer einfach testen.



Mit dem Rundum-sorglos-Paket von Sixt Neuwagen profitiert der Kunde von einem brandneuen BMW i3 ohne Anzahlung, inklusive Kfz-Haftpflicht-, Kfz-Teilkasko- und -Vollkaskoversicherung. Dazu gibt es eine Ladekarte von Yello mit einem Startguthaben von 100 Euro zum Strom-Tanken für die ersten 2.000 Kilometer. Die Infrastruktur zur Ladekarte und die passende App zur Planung der Fahrten stellt die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zur Verfügung. Auch ein Typ2-Stecker-Ladekabel für das öffentliche Schnell-Laden im Wert von 299 Euro ist für die Dauer des Leasingvertrages im Angebot enthalten.



"Wir freuen uns, mit Yello den idealen Partner für die Einführung unserer ersten 'E-Flatrate für die Straße' gefunden zu haben", so Johannes Liebmann, Director Marketing bei Sixt Neuwagen. "Die Kompetenz von Yello als bundesweiten Energieanbieter und die von Sixt Neuwagen im markenunabhängigen Online-Vertrieb von Neufahrzeugen ergänzen sich optimal. Gemeinsam wollen wir so die emissionsfreie Mobilität in Deutschland voranbringen." Der Yello Mutterkonzern EnBW beabsichtigt künftig weitere E-Mobilitäts-Komplett-Angebote dieser Art auf den Markt bringen, für unterschiedliche Zielgruppen: "Mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur haben wir angefangen, jetzt wollen wir mit schlauen Lösungen aus einer Hand Privatkunden ebenso wie Geschäfts- und Flottenkunden den Einstieg in die E-Mobilität leicht machen", erläutert Marc Burgstahler, Leiter E-Mobilität bei der EnBW.



Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und ist bundesweit verfügbar. Die Aktion wird an Raststätten von Tank & Rast, an Flughäfen und mit digitalen Maßnahmen beworben: Im Yello Magazin, auf Facebook und auf YouTube. Verantwortlich für Media und Kreation ist pilot Hamburg.



Weitere Informationen zum angebotenen BMW i3 sowie zu weiteren Leasing-Varianten mit höherer Laufleistung oder längerer Laufzeit gibt es unter https://www.yello.de/sixt.



Über Yello.



Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2017) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:



https://www.yello.de https://yello.de/mehralsdudenkst https://www.yelloshop.de https://www.youtube.com/yellostrom https://www.facebook.com/yello.de https://www.twitter.com/yello_de



Über Sixt Neuwagen.



Sixt Neuwagen ist eine Marke der Sixt Leasing SE. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. https://www.sixt-neuwagen.de/ ist Deutschlands führende Plattform für den Vertrieb von Neuwagen im Internet.



