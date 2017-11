Nach dem anfänglichen Rückgang zur 0,9820 konnte der USD/CHF an Wert zulegen und nun den 3. Tag in Folge einen Gewinn verbuchen. Der Anstieg der längerfristigen US Treasury Anleihenrenditen hilft dem US Doller bei seiner Erholung, was der wichtigste Faktor für den Kursanstieg ist. Der Markt scheint den Raketentest Nordkoreas überwiegend zu ignorieren, ...

