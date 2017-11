Der AUD/USD wird zur Mitte des europäischen Handels angeboten und so kann die Abwärtsbewegung zum neuen 1-Wochentief von 0,7575 ausgebaut werden. Die Erholung der US Treasury Anleihenrenditen bietet der Nachfrage nach dem USD eine Unterstützung und darunter leiden die höher verzinslichen Währungen wie der Aussie. Hinzu kommt die bearish Stimmung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...