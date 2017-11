Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.629,40 +0,13% +17,68% Euro-Stoxx-50 3.610,33 +0,75% +9,72% Stoxx-50 3.193,29 +0,55% +6,07% DAX 13.178,43 +0,91% +14,78% FTSE 7.423,26 -0,50% +3,93% CAC 5.424,02 +0,62% +11,55% Nikkei-225 22.597,20 +0,49% +18,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,85 -17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,85 57,99 -0,2% -0,14 +1,5% Brent/ICE 63,51 63,61 -0,2% -0,10 +8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,21 1.294,07 +0,0% +0,14 +12,4% Silber (Spot) 16,86 16,87 -0,0% -0,01 +5,9% Platin (Spot) 952,50 949,00 +0,4% +3,50 +5,4% Kupfer-Future 3,05 3,07 -0,7% -0,02 +20,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street deutet sich nach der Vortagesrally ein verhaltener Handelsbeginn an. Doch bleibt die runde Dow-Marke von 24.000 Punkten in Schlagweite, denn es fehlen nur noch rund 163 Punkte. Am Vortag machte der Dow einen Satz von immerhin 256 Zählern. Die Börse bewegt sich aktuell im Spannungsfeld des nordkoreanischen Raketentests einerseits und der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA andererseits. "Das Hauptthema bleiben aber die Steuerreform und die Versuche von Präsident Donald Trump, sie durch den Senat zu bekommen. Sollte der Senat den Entwurf absegnen, dürfte dies als großer Erfolg für Trump angesehen werden", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS. Hartwig Kos, Chefinvestmentstratege bei SYZ Asset Management, spricht von einem aktuell "perfekten" Umfeld für Aktien. "Sollte aber die Inflation anziehen, die Geldpolitik etwas straffer und das Wachstum etwas moderater ausfallen, kann sich dies rasch ändern."

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj - US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Im Sog starker Vorlagen aus den USA zeigen sich die europäischen Aktien am Mittwochmittag erneut mit Kursgewinnen. Auslöser der Rally in den USA war, dass der Haushaltsausschuss des Senats den Steuerreformentwurf durchgewunken hat. Damit steigt die Hoffnung, dass das von Präsident Trump initiierte Steuerprojekt tatsächlich umgesetzt wird - wenn auch mit Änderungen. Von der Währungsseite kommt kein Störfeuer. Der Euro hat sich deutlich unter 1,19 Dollar eingerichtet und notiert bei 1,1866 Dollar. Grund ist der festere Dollar, der von der Entwicklung um die US-Steuerreform profitiert. Die Börse London schert nach unten aus, dort gibt der Index leicht nach. Grund ist das steigende Pdund. Das wiederum legt zu, weil es Berichte gibt, wonach sich EU und Großbritannien angenähert haben sollen, was die Summe angeht, die London im Zuge des Brexit an die EU zahlen muss. Damit könnte der Weg für weiterführende Brexit-Verhandlungen frei sein. Besonders für den Bankensektor sind die Vorlagen positiv, der europäische Branchenindex im Stoxx steigt um 1,6 Prozent. Der Markt setzt nach der Senatsanhörung des designierten US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und mit Blick auf die Steuerreform in den USA weiterhin auf eine Normalisierung der US-Geldpolitik und damit steigende Renditen. Diese machen das klassiche Kreditgeschäft der Banken lukrativer. Kräftig im Plus zeigen sich Aktien von Reedereien nach guten Nachrichten zu den Frachtraten. Bei der Kryptowährung Bitcoin fallen die Tausendermarken immer schneller. Nachdem am Morgen quasi offiziell die 10.000er Marke erreicht wurde, soll der Bitcoin auf einigen Handelsplattformen nun schon 11.000 Dollar wert sein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 18:15 % YTD EUR/USD 1,1842 -0,18% 1,1863 1,1877 +12,6% EUR/JPY 132,19 -0,01% 132,21 132,06 +7,5% EUR/CHF 1,1669 -0,04% 1,1674 1,1678 +8,9% EUR/GBP 0,8837 -0,17% 0,8851 1,1142 +3,7% USD/JPY 111,63 +0,15% 111,46 111,17 -4,5% GBP/USD 1,3400 +0,02% 1,3397 1,3234 +8,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fster - Ein positiver Impuls kam von der US-Politik, wo der Haushaltsausschuss des Senats den Steuerreformvorschlag genehmigt und an den Senat weiter verwiesen hatte. Damit steigt die Hoffnung, dass das an den Börsen ersehnte Reformprojekt demnächst alle Hürden nehmen könnte. Schanghai schloss mit kleinen Gewinnen. Gleichwohl schwelt dort weiter die Sorge, dass die Regierung in Peking den Schattenbankensektor strenger regulieren könnte. Teilnehmer wiesen aber darauf hin, dass die Politik bestrebt sein dürfte, einen Absturz am Aktienmarkt zu verhindern. Zu den Hauptverlierern gehörten Halbleiterwerte, unter denen CIG Shanghai 9,5 Prozent verloren. Auch in Japan, wo der Gesamtmarkt deutlicher im Plus schloss, standen die Aktien dieses Sektors auf den Verkaufslisten. So gaben Tokyo Electron 5,8 Prozent nach. Teilnehmer begründeten die Abgaben im Sektor mit der jüngsten Abstufung von Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor durch Morgan Stanley. Ansonsten spielte der festere Dollar den Bullen in die Hände. In Sydney stützten die schwer gewichteten Bankenwerte, die bereits an der Wall Street gesucht waren und auch in Japan nach oben liefen. Gestützt wurde der Markt aber auch von den festen Rohstoffwerten. In Seoul setzte die Samsung-Aktie nach der dienstäglichen Zwischenerholung ihren Abwärtslauf wieder fort und fiel nun um weitere 1,3 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert auf niedrigem Niveau zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Der Trend zu niedrigen Credit Spreads dürfte nach Analystenmeinung zwar auch zum Start ins Neue Jahr anhalten. Schließlich führe der Druck bei der Suche nach Rendite weiter zu einem hohen Interesse am Schreiben von CDS. Allerdings fällt in den Jahresausblicken vieler Bankhäuser auf, dass sie den Kreditmarkt auch für einen jener Märkte halten, die am empfindlichsten gegenüber Rückschlägen seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler lehnt Offerte von Volvo-Eigner Geely ab - Agentur

Der Autokonzern Daimler hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein Angebot für eine Beteiligung seitens des chinesischen Volvo-Mutterkonzerns Geely abgelehnt. Vertreter der Zhejiang Geely Holding Group hätten sich kürzlich in Peking mit Daimler-Vertretern getroffen und angeboten, 3 bis 5 Prozent Daimler-Aktien übernehmen zu wollen, sagten Informanten mit Kenntnis der Gespräche.

Siemens erweitert argentinisches Kraftwerk mit zwei Turbinen

Die vor einem Kapazitätsabbau stehende Siemens-Kraftwerkssparte hat einen Großauftrag aus Argentinien bekommen. Sie soll mit einem Partner das Gaskraftwerk Genelba bis Mitte 2019 zu einem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ausbauen. Durch die Erweiterung mit einer SGT5-2000E-Gasturbine und einer SST-5-5000-Dampfturbine wird die elektrische Leistung um knapp 200 auf 364 Megawatt erhöht, wie Siemens mitteilte.

Siemens Gamesa errichtet Windpark in Indien mit 200 MW Leistung

Siemens Gamesa wird im indischen Bundesstaat Tamil Nadu einen Windpark mit 100 Turbinen von je 2 Megawatt Leistung errichten. Der Auftrag sieht vor, dass die Siemens-Tochter die gesamte Infrastruktur für den Betrieb erstellt. Im Februar 2019 soll der Windpark ans Netz gehen.

Axel Springer investiert mit Partnern in Group Nine Media

Axel Springer stellt mit zwei weiteren Anteilseignern 40 Millionen Dollar für den Ausbau von Group Nine Media zur Verfügung, einem US-Betreiber von digitalen Videoplattformen. Mit dem Geld soll das Angebot an Inhalten auf den vier Plattformen erweitert werden. "Group Nine hat sich zum Start im letzten Jahr ambitionierte Ziele gesetzt und dennoch alle Erwartungen übertroffen", erklärte Jens Müffelmann, President Axel Springer USA und CEO Axel Springer Digital Ventures.

K+S stellt Betrieb von Kalibergwerk Sigmundshall Ende 2018 ein

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S stellt den Produktionsbetrieb seines Kalibergwerks am Standort Sigmundshall bei Hannover zum Ende des Jahres 2018 ein. Die wirtschaftlich zu gewinnenden Vorräte neigen sich dem Ende zu, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Talanx platziert Anleihe über 750 Millionen Euro

Der Versicherungskonzern Talanx hat mit einer Anleihe den Kapitalmarkt angezapft. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es eine Nachrang-Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Die auf Euro lautende Anleihe ist mit einem fixen Kupon von 2,25 Prozent ausgestattet und am 5. Dezember 2027 erstmals rückzahlbar.

Nordex erhält Vertrag über 50 Windturbinen von Vattenfall

