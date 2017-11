Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisauftrieb in Bundesländern spürbar stärker

Die deutschen Verbraucher müssen vor der Adventszeit höhere Preise für Energie, Lebensmittel und Wohnraum bezahlen. Kleine Preisnachlässe gab es für Kommunikation. Unter dem Strich kletterten die Verbraucherpreise im November in Sachsen, Bayern, Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit monatlichen Raten von bis zu 0,4 Prozent, während die Preise im Oktober stagniert hatten oder leicht zurückgegangen waren. Die jährlichen Inflationsraten zogen ebenfalls spürbar an und zwar auf bis zu 2,0 Prozent.

Preisauftrieb in Spanien bleibt im November stabil

Die Inflation in Spanien ist im November stabil geblieben, während Ökonomen einen Anstieg erwartet hatten. Wie die Statistikbehörde berichtete, erhöhten sich die Verbraucherpreise gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Oktober war die gleiche Rate ermittelt worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatte ein Plus von 1,8 Prozent erwartet.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum auf höchstem Stand seit Oktober 2000

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat im November weiter zugelegt und den höchsten Wert seit 17 Jahren erreicht. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung erhöhte sich auf 114,6 Punkte von 114,1 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf 114,5 Zähler gerechnet. Der Stimmungsaufschwung resultierte aus einer höheren Zuversicht unter den Verbrauchern und im Bausektor.

Eurozone-Geschäftsklima steigt im November

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im November im Vergleich zum Vormonat leicht aufgehellt. Wie die Europäische Kommission berichtete, stieg der entsprechende Index auf plus 1,49 Punkte von plus 1,44 Punkte im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,50 Zähler erwartet.

DIW: Deutsche Wirtschaft hält hohes Tempo im Schlussquartal

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet im vierten Quartal 2017 mit einem überdurchschnittlichen Wachstum. Zwischen Oktober und Dezember dürfte das Bruttoinlandsprodukt demnach um 0,8 Prozent steigen. Damit würde die Konjunktur das hohe Tempo aus dem dritten Quartal halten, als ebenfalls ein Wachstum von 0,8 Prozent erreicht wurde.

BA-Stellenindex steigt auf neuen Höchststand

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland steigt auf hohem Niveau weiter. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) legte im November um drei Punkte auf 249 Zähler zu, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit ist die Nachfrage nach Arbeitskräften etwa zweieinhalbmal höher als im Referenzjahr 2004", teilte die BA mit. "Der Vorjahresabstand beträgt derzeit 27 Punkte."

EZB: Risiko globaler Neubepreisung von Risikoprämien signifikant

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht weiterhin die Gefahr, dass es an den internationalen Finanzmärkten zu einem Anstieg der Risikoprämien kommt, was die Stabilität des von schwachen Gewinnaussichten belasteten Bankensektors gefährden würde. "Das Risiko einer raschen Neubepreisung der globalen Risikoprämien bleibt signifikant", schreibt die EZB in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht.

EZB unbesorgt über hohes Volumen an Firmenbonds und Aktienrückkäufen

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt sich unbesorgt darüber, dass die Unternehmen des Euroraums wegen geldpolitischer Anreize das Volumen von Anleiheemissionen und Aktienrückkäufen über Gebühr ausweiten. "Das Emissionsvolumen war schon hoch, bevor wir unser Ankaufprogramm gestartet haben, weil wir uns in einem Niedrigzinsumfeld befinden", sagte Vitor Constancio bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts in Frankfurt.

Constancio: Finanzstabilität hat sich positiv entwickelt

Die Widerstandsfähigkeit des Euroraum-Finanzsystems gegenüber Schocks hat sich nach Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, erhöht. "Die Finanzstabilitätssituation hat sich seit unserem vorigen Bericht verbessert", sagte Constancio bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts der EZB in Frankfurt. Constancio verwies darauf, dass das Wachstum des Euroraums in diesem Jahr eines der höchsten unter den großen Volkswirtschaften sein werde.

Bundesbank warnt vor Unterschätzung von Finanzrisiken

Die Deutsche Bundesbank sieht die Gefahr, dass Finanzmarktteilnehmer angesichts anhaltend niedriger Zinsen, niedriger Volatilität und einer guten Konjunktur ihre Geschäftsrisiken unterschätzen. Marktteilnehmer könnten in diesem günstigen Umfeld besonders anfällig für unerwartete Entwicklungen sein, warnt die Bundesbank in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht. Die vom Wohnimmobilienmarkt ausgehenden Stabilitätsrisiken hält sie allerdings für begrenzt.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,88 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,88 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 21 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,02 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,64) Prozent.

Linnemann und Spahn wollen schnelle Gespräche über große Koalition

Der Unions-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann hat schnelle Gespräche über die Bildung einer erneuten großen Koalition gefordert und dazu geraten, diese anders als die Jamaika-Sondierungen gleich zu Beginn unter ein gemeinsames Motto zu stellen. "Ich glaube, dass wir aus den Fehlern der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen lernen müssen", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) von CDU/CSU im ARD-Morgenmagazin.

Arbeitgeberpräsident Kramer lehnt SPD-Forderungen als schädlich ab

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die von der SPD aufgemachten Forderungen für die anstehenden Gespräche über eine Neuauflage der großen Koalition als schädlich für die Wirtschaft abgelehnt. "Da können Sie ja die ganze Palette nehmen, die da auf den Tisch geknallt wurde. So kann man es natürlich nicht machen", sagte Kramer in einem Interview auf dem Arbeitgebertag in Berlin.

87 Prozent der Menschen in Deutschland sind online

In Deutschland sind 87 Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren online. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nutzten damit zuletzt knapp 64,5 Millionen Menschen das Internet. Von ihnen waren knapp 86 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate regelmäßig im Internet.

Barnier zu Brexit-Gesprächen: Wir sind noch am Arbeiten

Der EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, hat Hoffnungen auf eine bereits stehende Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) über die finanziellen Einzelheiten des bevorstehenden Brexit gedämpft. "Wir arbeiten noch", sagte Barnier bei seinem Eintreffen zu einer Veranstaltung in Berlin. "Wir sind noch nicht da." Barnier nannte als Zeithorizont "die nächsten paar Tage". Zuvor war die Rede von einer Einigung auf einen Betrag von rund 50 Milliarden Euro, auf den sich die Verhandler geeinigt hätten.

Regierungskreise: Saudischer Prinz Miteb aus der Haft entlassen

Gut drei Wochen nach der der Festnahmewelle in Saudi-Arabien ist der einflussreiche Prinz Miteb bin Abdullah am Mittwoch freigelassen worden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus saudi-arabischen Regierungskreisen. Prinz Miteb war als Chef der Nationalgarde entlassen worden, bevor er Anfang November mit mehr als 200 Prinzen, Ministern und Geschäftsleuten auf Geheiß von Kronprinz Mohammed bin Salman wegen Korruption festgenommen wurde.

Türkische Justiz stellt Haftbefehl gegen mehr als 300 Soldaten aus

Die türkische Justiz hat im Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 mehr als 300 weitere Haftbefehle gegen Soldaten ausgestellt. Unter den 333 Gesuchten seien 216 aktive Soldaten, berichteten türkische Medien. Sie würden verdächtigt, zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu gehören, der von Ankara für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird.

China ruft nach Raketentest Nordkorea und die USA zu Verhandlungen auf

China hat sich besorgt über Nordkoreas neuen Raketentest gezeigt und Nordkorea und die USA zu Verhandlungen aufgerufen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, äußerte am Mittwoch in Peking "große Sorge" über den Test. Sein Land hoffe, dass alle Beteiligten sich um eine "friedliche Beilegung" des Konflikts bemühten, da es keine militärische Lösung geben könne.

Belgien Nov Verbraucherpreise +2,1% (Okt: +2,0%) gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP +0,8% gg Vorquartal

Schweden 3Q BIP +2,9% gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +0,9% gg Vorquartal

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +3,6% gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Okt +4,8 Mrd GBP (Sep: +5,2 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Okt +3,4 Mrd GBP (Sep: +3,8 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Okt 64.575 (Sep: 66.111)

