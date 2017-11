Eine französische Abgeordnete scheitert mit einer Klage gegen das Europaparlament gegen eine Nachzahlung von über 40.000 Euro. Diese zahlte die Verwaltung für die Beschäftigung eines Mitarbeiters aus.

Eine Abgeordnete der rechtsextremen französischen Partei Front National ist mit ihrer Klage gegen Geldforderungen des Europaparlaments gescheitert. Das EU-Gericht in Luxemburg bestätigte am Mittwoch die Forderung des Parlaments von 40.320 Euro an die Französin Dominique Bilde.

Die Summe hatte die Verwaltung für die Beschäftigung ...

