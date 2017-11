BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, hat die Bedeutung eines Einwanderungsgesetzes zur Bewältigung des Fachkräftemangels betont. "Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das die zurzeit sehr komplizierten Zugangsbestimmungen etwas klarer darstellen muss", sagte er am Mittwoch im Interview mit dem Nachrichtensender Phoenix.

Wollseifer sprach sich für ein Gesetz aus, "das den Fokus auf berufliche Bildung legt und auf diejenigen, die bereits im Beruf tätig sind". Andernfalls drohe sich der wachsende Fachkräftemangel zu einer Wirtschaftsbremse zu entwickeln. Gerade in Berufen, in denen der Mangel an Fachkräften besonders hoch sei, müsse auch außerhalb der EU die Möglichkeit zur Anwerbung von Fachkräften und Ausbildungswilligen bestehen.

