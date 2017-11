In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 29.11. 12:24: So war es, Mansa Musa, der reichste Mensch aller Zeiten, zu seinWikimedia CommonsDas Vermögen von Amazon-Chef Jeff Bezos überschritt kürzlich die 100-Milliarden-Dollar-Marke, was ihn zum ersten Menschen der modernen Gesc...>> Artikel lesen 29.11. 12:19: Hört auf, euch so schlampig anzuziehen, wenn ihr mit dem Flugzeug verreistWer den halben Tag im Flugzeug verbringt, davor...>> Artikel lesen 29.11. 12:10: 15 Anzeichen, dass euer Kollege ein Psychopath istLionsgate FilmsWenn es darum geht, das Wort "Psychopath" zu benutzen, sind wir ziemlich voreilig.Aber könnt ihr tatsächlich...

