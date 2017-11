FRANKFURT (Dow Jones)--Niki Lauda gibt ein/e Übernahme der von ihm gegründeten Fluglinie Niki nicht auf. Er wolle zusammen mit dem Touristikkonzern und Condor-Muttergesellschaft Thomas Cook erneut für die österreichische Airline bieten, sollte die EU-Kommission die Übernahme durch die Lufthansa nicht genehmigen. "Wir sind gesprächsbereit. Die sich abzeichnende Entscheidung in Brüssel kommt mir gelegen", sagte Lauda dem Handelsblatt. "Mein Angebot zusammen mit Thomas Cook gilt nach wie vor."

Der ehemalige Rennfahrer hat bereits beim Verkauf von Air Berlin und Niki an die Lufthansa die Bücher der Fluglinie prüfen lassen. Seine Kritik an der Übernahme durch die Lufthansa erneuerte er. "Die Übernahme der Air Berlin schafft quasi ein Monopol in Deutschland und Österreich. Das ist fürchterlich", sagte er.

November 29, 2017 07:57 ET (12:57 GMT)

