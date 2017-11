Zürich - Ab dem 24. Januar 2018 wird CNNMoney Switzerland auf digitalen Plattformen und über Schweizer Kabel- und IPTV-Betreiber Beiträge rund um die Themen Wirtschaft, Finanzen und Lifestyle verbreiten. Die Lancierung erfolgt mit einem besonderen Fokus auf das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Bis zum 26. Januar werden am WEF täglich Sonderbeiträge von CNNMoney Switzerland in Zusammenarbeit mit Teams von CNN International produziert und im Liveprogramm «The Swiss Pulse» zwischen 18 und 21 Uhr ausgestrahlt.

Die mit Schweizer und internationalen Journalisten besetzten Redaktionen in Zürich und Genf werden über wichtige Industrien, Führungskräfte, Unternehmen und Organisationen berichten, welche einen Einfluss auf die Wirtschaft und das Leben in der Schweiz haben. Sie würden dabei von CNN-Teams rund um die Welt unterstützt, heisst es in einer Medienmitteilung. ...

