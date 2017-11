IRW-PRESS: Saville Resources Inc.: Saville Resources Inc. gibt Listing an der Frankfurter Börse und LEI Nummer bekannt

Saville Resources Inc. gibt Listing an der Frankfurter Börse und LEI Nummer bekannt

29. November 2017 - Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FSE: S0J) ("Saville" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien jetzt unter dem Symbol S0J an der Frankfurter Börse notiert sind. Saville erhofft sich von diesem Listing eine erhöhte Aufmerksamkeit für all seine Aktivitäten in den europäischen Finanzmärkten. Weiters wurde dem Unternehmen folgender Legal Entity Identifier (LEI; Rechtsträgerkennung für Unternehmen des Finanzmarkts) zugewiesen: 529900CVOND4UPFR7A56. Die Europäische Union hat Richtlinien eingeführt, nach welchen die Nutzung des LEI mit gleicher Funktion wie ein Strichcode zur Identifizierung systemischer Risiken erforderlich ist. Über den Legal Entity Identifier (LEI) Der Legal Entity Identifier (LEI) ist ein 20-stelliger alphanumerischer Code. Es handelt sich um eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Finanzmarktteilnehmer. Ziel ist die eindeutige und zweifelsfreie Identifizierung von Vertragsparteien (z. B. Unternehmen, Banken und Investmentfonds). Er wird eingesetzt, um einer Vielzahl von Rechnungslegungsanforderungen nachzukommen. Die Gruppe Deutsche Börse erklärte dazu: Zum einen können LEIs die Aufsichtsbehörden bei der Überwachung und Analyse von Gefahren für die Stabilität der Finanzmärkte unterstützen, zum anderen können sie von Gegenparteien zu Risikomanagementzwecken verwendet werden.

Saville kommt der Anforderung nach, dass alle Unternehmen, die an den deutschen Börsen (d. h. der Börse Frankfurt) notiert sind, bis zum 3. Januar 2018 über eine LEI-Kennung verfügen müssen.

Entsprechend der Website der Gruppe Deutsche Brse wird sich die LEI-Kennung auf die meisten Aspekte der Wertpapiermärkte in Europa auswirken, unter anderem auf Handel, Clearing, Begleichung, Verwahrung, Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement, Marktdaten und Indizes (siehe http://deutsche-boerse.com/dbg-de/regulierung/regulatorytopics/legal -entity-identifier).

FÜR DAS BOARD SAVILLE RESOURCES INC. Mike Hodge Mike Hodge President Tel: +1 604.681.1568 E-mail: mhodge@savilleres.com Saville Resources Inc. Suite 1450 - 789 West Pender Street Vancouver, B.C. V6C 1H2 Phone: 604-681-5168 Fax: 604-681-8240

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41613 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41613&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80517 N2068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA80517N2068

AXC0174 2017-11-29/14:36