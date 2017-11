1107te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes Die Bullen geben weiter Vollgas S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Mit dem gestrigen Handelstag zeigten die Bullen was in Ihnen steckt. Die Anschlusskäufe auf neue Allzeithochs beseitigen sämtliche Zweifel daran, ob der Ausbruch über die 2.600er Marke nachhaltig ist. Der Schlusskurs am Tageshoch lässt sogar für ...

