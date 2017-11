Nachdem bereits im März ein Priester in der östlichen Provinz Kono einen Diamant von 709 Karat gefunden hatte, sorgt Sierra Leone erneut für Aufsehen über die internationale Bergbau-Szene hinaus. Unweit der ersten Fundstätte tauchte nun ein Diamant mit 476 Karat auf. Dass auch dieser Fund als sehr spektakulär bezeichnet werden kann, zeigt ein Blick in die Geschichte. Der im März entdeckte Edelstein bezeichnet den schwersten Fund in Sierra Leone seit 1972. Damals bargen Arbeiter einen Stein von 969 Karat. Neben der schieren Größe können derartige Ausnahme-Funde auch mit ihrem Wert beeindrucken: Der diesjährige Rekord-Diamant aus Sierra Leone wird auf über 50 Millionen Dollar taxiert. Südafrika als führendes Produzentenland Auch der jüngst entdeckte Stein...

