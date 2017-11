Mainz/Berlin (ots) - Tolle Auszeichnung für die Bausparkasse Mainz AG (BKM): Das Deutsche Institut für Service Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv suchten auch in diesem Jahr wieder die fairsten Bausparkassen Deutschlands. Die BKM wurde Anfang Oktober als Testsieger ausgezeichnet und darf sich damit fairste Bausparkasse nennen. Zudem belegte die BKM in den Kategorien Zuverlässigkeit, Transparenz und Preis-Leistungsverhältnis jeweils den ersten Platz.



"Für uns ist dieser Preis wirklich etwas ganz Besonderes", betont BKM-Vorstandssprecher Dr. Bernd Dedert. "Uns freut besonders, dass dieses tolle Ergebnis von den Menschen kommt, für die wir täglich unser Bestes geben - von unseren Kunden. Wir haben in den vergangenen Jahren vieles bei der BKM verändert und sind stolz, dass dies offenbar auch bei unseren Kunden ankommt. Natürlich ist dieser Preis für uns auch Ansporn und Herausforderung zugleich, noch besser zu werden und die Welt auch weiterhin mit den Augen unserer Kunden zu sehen."



BKM auf Kurs: Positive Entwicklung in 2017



Im bisherigen Jahresverlauf bis Ende Oktober 2017 konnte die BKM mit vergleichsweise hohen Steigerungsraten vom Wachstum des Baufinanzierungsmarktes profitieren. So wuchsen die Zusagen neuer Baudarlehen um 25 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Allein seit Anfang 2017 ist damit der Bestand an Baudarlehen weit über die eigenen Planungen um 60 Mio. Euro gestiegen. Das Neugeschäft im Bausparen lag auf dem Niveau des Vorjahres und damit besser als der Gesamtmarkt. Die BKM erwartet für das Gesamtjahr 2017 einen weiteren Anstieg ihres Jahresüberschusses.



