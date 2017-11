MAINZ (dpa-AFX) - Für die Sendung von Jan Böhmermann und Olli Schulz auf ZDFneo ist Schluss. Am Sonntag (3. Dezember) ist die letzte Folge zu sehen, weitere wird es nach Angaben des ZDF nicht geben. "SCHOCK! Das Aus von Schulz & Böhmermann steht bevor!", posteten die beiden TV-Satiriker am Mittwochmittag auf der Facebookseite ihrer Sendung im Stil krawalliger Boulevard-Überschriften. "Übernimmt Lanz jetzt alle ihre Sendungen?" Das ist zwar nicht so. Doch das ZDF bestätigte, dass keine Fortsetzung von "Schulz & Böhmermann" (SundB) geplant sei, wegen der schlechten Quoten: "Leider erreichte der unkonventionelle Promi-Talk auch mit der zweiten Staffel nicht die erhoffte Zuschauerresonanz."/ah/DP/nas

AXC0192 2017-11-29/15:06