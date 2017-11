Berlin (ots) - Anlässlich der in Berlin stattfindenden G20-Handelsminister-Konferenz und des Global Forums zum Thema Stahlüberkapazitäten sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:



- "Nationale Alleingänge führen ins Abseits. Nur mit einer gemeinsamen Lösung können die G20 die Marktverzerrungen auf den internationalen Stahlmärkten beseitigen.



- Der Streit um Stahldumping und Überkapazitäten im Stahlsektor muss aufhören. Die Verhandlungspartner müssen sich endlich auf eine für alle tragbare Lösung einigen. Dabei müssen vor allem China und die USA mehr Kompromissbereitschaft zeigen.



- Auch von der Welthandelsorganisation WTO geduldete Subventionen können dauerhafte und außerordentliche Überkapazitäten verursachen. Wir erwarten von den G20, diese Subventionen transparent zurückzufahren und einen zuverlässigen Überwachungsmechanismus einzuführen. Nur so können Überkapazitäten nachhaltig abgebaut und Marktverzerrungen beseitigt werden."



OTS: BDI Bundesverband der Dt. Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: presse@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu