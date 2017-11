RobotShop.com, der weltweit führende Anbieter von Robotertechnologie, gibt bekannt, dass er seine Aktivitäten auf Deutschland ausdehnt.



Gonesse, Frankreich (ots/PRNewswire) - RobotShop Inc. gab heute bekannt, dass man eine neue europäische Niederlassung für Kunden in Deutschland offiziell eröffnet hat und nun optimierte Logistik, niedrigere Versandkosten und besseren Kundenservice anbieten kann. Deutsche Kunden können jetzt Aufträge in ihrer eigenen Sprache und Währung auf RobotShop.com/de (http://www.robotshop.com/de) erteilen.



RobotShop vertreibt eine breite Palette von Robotikprodukten über lokalisierte E-Commerce-Shops, die schnelle und kostengünstige Versandmöglichkeiten sowie optimierte Logistik mit einem oder mehreren Lagern in den ausgewählten Regionen bieten. Mit der Eröffnung der deutschen Division beginnt RobotShop nach Frankreich und im UK eigene Aktivitäten in einem dritten europäischen Land. Das europäische Logistikzentrum von RobotShop bedient alle 28 Länder der Europäischen Union und sorgt für ein nahtloses Kundenerlebnis auf dem ganzen Kontinent.



Alle logistischen Einrichtungen von RobotShop wickeln Bestellungen innerhalb von 24 Stunden ab, und mit dieser Erweiterung wird die Zustellung in Deutschland in zwei bis drei Werktagen möglich. Bei Aufträgen von europäischen Kunden fallen keine Zölle, Steuern oder Verzollungsgebühren an. Des Weiteren haben Kunden in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, bei Bestellungen über EUR 200 (vor Steuern) den Vorteil kostenloser Lieferungen.



"RobotShop ist stolz, deutschen Kunden eine maßgeschneiderte Destination für den Kauf von Robotikartikeln anbieten zu können", sagte Julie Gendron, VP Market Development - E-Commerce von RobotShop. "Deutschland ist einer der größten E-Commerce-Märkte in Europa und die Möglichkeit für deutsche Kunden, ihre Bestellungen in ihrer Muttersprache und Währung aufzugeben, sowie von der optimierten Logistik zu profitieren, wird ihr Einkaufserlebnis deutlich verbessern."



RobotShop ist auch in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan gut etabliert und verfügt über eigene Service- und Logistikzentren in diesen Regionen. RobotShop versendet seine Produkte weltweit und in Ländern, in denen keine speziellen Dienstleistungen angeboten werden, können Kunden dennoch an einem in ihrer Nähe verfügbaren Standort von RobotShop in ihrer Sprache und Währung einkaufen.



Um ein hervorragendes Einkaufserlebnis und ausgezeichneten Kundenservice zu gewährleisten, werden die E-Commerce-Plattformen von RobotShop ständig mit zusätzlichen Funktionen und der neuesten Technologie aktualisiert. In den kommenden Jahren sind zusätzliche Erweiterungen und Verbesserungen geplant.



Über RobotShop Inc.:



RobotShop ist die weltweit führende Quelle für Robotertechnologie. Das Unternehmen bietet persönliche, Haushalts- und Industrieroboter, Entwicklungsplattformen, Bausätze und spezialisierte Roboterteile an. Darüber hinaus ist RobotShop eine wichtige Quelle für Ausbildung, Innovation und Forschung in Robotik.



Weitere Informationen finden Sie unter www.robotshop.com.



