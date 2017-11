Europäische Indizes starten nach positiver Stimmung an der Wall Street gut in den Handelstag DAX® (DE30 in der xStation 5) versucht, die kurzfristige Trendlinie zu durchbrechen Volkswagen (VOW.DE) und Deutsche Bank (DBK.DE) schneiden im DAX®-Vergleich bisher am besten ab

Zusammenfassung:Den europäischen Indizes gelang heute Morgen ein guter Start in den Handelstag. Die Stimmung an der Wall Street hat sich wieder verbessert, da der Senat den Vorschlag zur Steuerreform akzeptierte, was den Weg für eine Abstimmung in dieser Woche ebnet. Der britische FTSE100 (UK100) liegt jedoch deutlich zurück, da das stärkere GBP auf dem Index lastet. Am heutigen Handelstag steht aber vor allem der deutsche Verbraucherpreisindex im Fokus - stärkere Zahlen könnten den Euro stützen und die Stimmung an den Aktienmärkten unter Druck setzen. Darüber hinaus könnten die Daten zu den Öllagerbeständen zu einer höheren Volatilität bei den Energieaktien führen. Erwähnenswert ist außerdem, dass Nordkoreas jüngster Raketentest keine höhere Risikoaversion brachte.

Sollte der DE30 den lokalen Widerstand durchbrechen, wäre der Index in der Lage den langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Quelle: xStation 5 Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...