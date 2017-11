Übergeordnet hat der Trendverlauf im August 2015 wieder zur Oberseite gewechselt und erlaubte es zunächst bis in den Bereich von 100,00 US-Dollar vorzudringen. Anschließend aber schwächte sich die Kursdynamik merklich ab, sodass bis Mitte Oktober ein Kurszuwachs auf nur noch 120,89 US-Dollar gelang. Dieses Niveau wurde zuvor Ende 2016 erfolglos getestet und führt anschließend in eine kurzfristige Korrektur. Das jetzige Bild zeigt sich nicht zuletzt wegen eines klaren Dreiecks jedoch sehr viel aussagekräftiger. Denn eine derartige Formation gilt in der Charttechnik sehr häufig als Trendfortsetzungsmuster und könnte sogar noch diese Woche zur Oberseite dynamisch aufgelöst werden. Long-Positionen werden daher stark favorisiert und können auf kurzfristiger Basis gesetzt werden.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...