ROUNDUP: K+S schließt deutsches Kalibergwerk mit 730 Leuten

KASSEL - Der Dünger- und Salzproduzent K+S legt seine Kaliproduktion in der Region Hannover Ende 2018 still. Der wirtschaftliche Abbau im Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh werde immer schwieriger, begründete der Konzern den Schritt in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Rohsalzvorräte am Standort gingen zur Neige, erklärte K+S-Chef Burkhard Lohr. "Die Rahmenbedingungen für die Gewinnung werden immer anspruchsvoller."

ROUNDUP/Prognose: Fahrverbots-Debatte lässt Verkaufszahlen weiter steigen

GEISLINGEN/NÜRTINGEN - Die Debatte um Fahrverbote für Diesel-Autos treibt nach Einschätzung von Experten die Verkaufszahlen bei Neuwagen weiter in die Höhe. Weil viele Autofahrer von Diesel auf Benziner umstiegen, dürften im kommenden Jahr in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Autos verkauft werden, heißt es in einer Prognose des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) in Geislingen. Für das laufende Jahr rechnet IFA-Chef Willi Diez mit 3,45 Millionen Fahrzeugen - das wären 2,9 Prozent mehr als 2016. Alle drei Jahre lägen damit den Angaben zufolge deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

EU-Kommission: Prüfung von Lufthansa-Air-Berlin-Deal dauert an

BRÜSSEL - In der kartellrechtlichen Prüfung großer Teile der Air-Berlin-Übernahme durch die Lufthansa gibt es nach Angaben der EU-Wettbewerbshüter noch keine Entscheidung. "Die Untersuchung dauert an, und wir können ihr Ergebnis zu diesem Zeitpunkt nicht vorwegnehmen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Frist für die Prüfung läuft bis zum 7. Dezember.

Lauda will erneut für Fluglinie Niki bieten

WIEN - Im Ringen um die Zukunft der Air-Berlin-Tochter Niki rechnet sich der Ex-Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda nun wieder Chancen aus. Er werde zusammen mit dem Touristikkonzern Thomas Cook erneut für die Fluglinie bieten, wenn die EU-Kommission die Übernahme durch die Lufthansa nicht genehmigen sollte. "Wir sind gesprächsbereit. Die sich abzeichnende Entscheidung in Brüssel kommt mir gelegen", sagte Lauda, der die Ferienfluglinie einst gegründet hat, dem "Handelsblatt" in Wien. Sein Angebot zusammen mit Thomas Cook gelte nach wie vor.

Siemens-Aufsichtsrat berät über Börsengang der Medizintechnik

MÜNCHEN - Der Aufsichtsrat von Siemens berät am Mittwoch über den weiteren Fahrplan für den Börsengang der Medizintechnik-Sparte. Der Elektrokonzern hatte angekündigt, die umsatzstarke und profitable Sparte bis zum Sommer 2018 aufs Parkett zu bringen, weil sie wenig Synergien mit dem industriellen Kerngeschäft hat. Welchen Anteil Siemens abgeben will und an welcher Börse die Aktien des neuen Unternehmens notiert werden sollen, ist aber noch nicht bekannt.

ROUNDUP: NordLB nach Schiffskrise und BLB-Übernahme auf Erholungskurs

HANNOVER - Nach Milliardenverlusten 2016 erholt sich die NordLB im laufenden Geschäftsjahr wieder. In den ersten neun Monaten erzielte Norddeutschlands größte Landesbank einen Gewinn von 228 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch in Hannover mitteilte. Im gesamten vergangenen Jahr hatten Rückstellungen für faule Schiffskredite noch einen Rekordverlust von knapp zwei Milliarden Euro verursacht. "Die Bank ist wieder profitabel", sagte NordLB-Chef Thomas Bürkle. Das Geldhaus habe die übernommene Bremer Landesbank in Rekordzeit integriert, die Kapitaldecke gestärkt und sei beim Abbau der Schiffskredite schneller als erwartet vorangekommen.

Sanofi sieht längere Durststrecke im Diabetes-Geschäft

FRANKFURT - Die Durstrecke des französischen Pharmakonzerns Sanofi im Diabetes-Geschäft dürfte noch länger anhalten. "Unsere Hoffnung ist es, dass wir im nächsten Zehnjahreszeitraum bei Diabetes und Herzkreislauferkrankungen wieder zu einer Wachstumsplattform zurückfinden", sagte Vorstandsmitglied Stefan Oelrich am Mittwoch in Frankfurt. Dabei sollen Sanofi neue innovative Produkte, aber auch ein Ausbau digitaler Behandlungsformate helfen.

ROUNDUP: HSH Nordbank nach neun Monaten im Plan - Verkaufsprozess läuft

HAMBURG - Kurz vor ihrem geplanten Verkauf hat die HSH Nordbank ein gutes Ergebnis für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Der Gewinn vor Steuern stieg gemessen am Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 201 Millionen Euro, das Konzernergebnis um acht Prozent auf 176 Millionen Euro, teilte die Bank am Mittwoch in Hamburg mit. Zudem sei es gelungen, die Altlasten in der Abbaubank deutlich zu reduzieren. Die Summe der faulen Kredite schrumpfte von 13,6 auf 8,2 Milliarden Euro und ist damit nicht mehr weit vom Jahresziel von 7,5 Milliarden Euro entfernt.

Nordex heimst Großauftrag in Niederlanden ein

HAMBURG - Der schwächelnde Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag an Land gezogen. Der Energiekonzern Vattenfall bestellte bei dem Unternehmen 50 Turbinen für einen Onshore-Windpark in den Niederlanden, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sollen die Turbinen eine Nennleistung von 180 Megawatt liefern. Der Aufbau der Anlagen soll ab März 2019 starten und noch im gleichen Jahr abgeschlossen werden. Je Megawatt installierter Leistung in Windparks an Land rechnen Experten mit bis zu rund einer Million Euro an Investitionsvolumen. Die Nordex-Aktien kletterten am Vormittag um rund 3,6 Prozent.

ExxonMobil verkauft deutsches Esso-Tankstellennetz

HAMBURG - Der Energiekonzern ExxonMobil verkauft sein gesamtes deutsches Tankstellennetz an die britische Firma EG Group. Rund 1000 Esso-Tankstellen sollen nach Zustimmung des Kartellamtes bis Ende kommenden Jahres an den neuen Besitzer übergehen, erklärte ExxonMobil am Mittwoch in Hamburg. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht.

Weitere Meldungen -IG Metall protestiert gegen Jobverluste bei Windenergieunternehmen -Kreise: Stuttgart 21 wird mehr als eine Milliarde Euro teurer -Siemens Gamesa erhält Auftrag über 200MW aus Indien -EuGH: TV-Shows dürfen nur mit Zustimmung in Cloud verbreitet werden -Chef der Londoner Börse LSE tritt mit sofortiger Wirkung zurück -Siemens erhält Erweiterungsauftrag für argentinisches Gaskraftwerk -ROUNDUP: Philips treibt vollständige Trennung von früherer Lichtsparte voran -ROUNDUP: ING-Diba will mehr Kunden mit Hauptbankverbindung -Apple kündigt Software-Update wegen Sicherheitslücke auf Macs an -Streit um das 'Wurstkartell' kommt vor das Oberlandesgericht -BBVA trennt sich von Problemimmobilien im Milliardenwert -Santander muss wegen US-Autokreditgeschäft 600 Millionen Euro abschreiben -Prozess um Roboterwagen-Projekt von Uber nach Enthüllungen verschoben -WHO: In manchen Ländern ist jedes zehnte Medikament minderwertig -Anwalt fordert Freispruch für Ex-Unister-Manager -Beurlaubter Kölner Airportchef an Arbeitsplatz zurückgekehrt -ROUNDUP/Studie: Viele Klinik-Notaufnahmen kaum ausgelastet

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /das

AXC0195 2017-11-29/15:19