Die Gemeinschaftswährung bleibt nach den US Daten unter Druck und so fiel der EUR/USD zum neuen Wochentief in den Bereich der 1,1815/10. EUR/USD schwächer mit gutem US BIP Die Abwärtsdynamik erhöhte sich, da die US BIP Revision zeigte, dass das Wirtschaftswachstum des Landes gegenüber dem Vorjahr um 3,3 % gestiegen ist, was mehr ist als die vorherige ...

