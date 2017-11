Köln (ots) -



Das Grübeln hat auf WDR 5 seinen festen Platz: Seit zehn Jahren sucht "Das philosophische Radio" jeden Freitagabend nach Antworten auf existenzielle Fragen. Das ist in der der deutschen Radiolandschaft einzigartig. Was als Experiment begann, begeistert rund 30.000 Hörerinnen und Hörer in der Woche. Der Podcast erreicht 215.000 User im Monat.



Am Freitagabend um 20.05 Uhr begrüßt Moderator Jürgen Wiebicke sein philosophisches Publikum mit den Worten "Freunde der Weisheit...", und dann geht es an die Grundfeste der Überzeugungen. Mehr als 520 Philosophinnen und Philosophen waren bislang zu Gast, um mit den WDR 5-Hörerinnen und -Hörern zu diskutieren.



Zur zweistündigen Jubiläumssendung am 1. Dezember (20.05 - 22.00 Uhr) sind der Architekt Paul Böhm und der Astronaut Gerhard Thiele eingeladen, um der Frage nachzugehen, welche philosophischen Gedanken in ihrem beruflichen Wirken bedeutsam sind. Die Philosophin Susanne Boshammer begleitet "Das philosophische Radio" seit Jahren und wird mit den Hörerinnen und Hörern - per Mail oder per Telefon - diskutieren. Denn Moderator Jürgen Wiebicke interessiert: Wie hat die Philosophie Ihr Denken verändert? Welche philosophische Sendung war für Sie besonders? Was möchten Sie uns zum zehnjährigen Bestehen sagen?



Doch "grübeln Sie nicht zu viel"! So verabschiedet sich Moderator Jürgen Wiebicke aus jeder Sendung.



Jubiläumssendung: Zehn Jahre "Das philosophische Radio" WDR 5 Freitag, 1. Dezember 2017 20.05 - 22.00 Uhr Podcast unter wdr5.de



Fotos unter ARD-Foto.de



