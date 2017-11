Die Hauspreise klettern und klettern. Eine gefährliche Finanzblase? Nein - aber gerade das ist das Beunruhigende daran.

Welches wohl der größere Hype ist - die Digitalwährung Bitcoin oder sauteure Wohnungen und Häuser in überkauften Stadtgebieten? Deutsche und europäische Finanzaufseher haben beide Themen fest im Blick, geben sich trotz schwindelerregender Preise aber erstaunlich entspannt.

So leitet Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch mit schlüssig klingenden statistischen Argumenten her, warum der rasante Anstieg der Immobilienpreise in deutschen Städten derzeit noch keine unmittelbare Gefahr für das Finanzsystem darstelle. Und EZB-Vize Vitor Constancio sieht beim Rausch um den Bitcoin, der übrigens keine richtige Währung sei, kein Systemrisiko.

Damit ist das Thema explodierender Vermögenspreise aus gesellschaftlicher Sicht jedoch nicht erledigt. Die Finanzaufseher sehen Preisanstiege und die Gefahr von Blasen aus dem engen Blickwinkel der Systemstabilität. Das ist zunächst auch ihr Job. Bei der Finanzaufsicht bleiben die Alarmglocken solange still, wie rasante Preissteigerungen etwa am ...

