Die OSZE sieht in den Truppenstationierungen der Nato an der russischen Grenze ein Eskalationspotenzial. Sie warnt vor einer steigenden Gefahr bewaffneter Konflikte. Zwischen politischen Akteuren mangele es an Vertrauen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) warnt vor der steigenden Gefahr eines bewaffneten Konflikts zwischen Ost und West in Europa. Manöver und Truppenstationierungen an der Grenze zwischen Nato und Russland führten zu einem "Eskalationsrisiko" und zum "Risiko von Missverständnissen", sagte der OSZE-Vorsitzende Thomas Greminger ...

