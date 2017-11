Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Vancouver, BC (pta046/29.11.2017/15:05) - Upco International Inc. (Frankfurt: WKN A2H7JC) ("UPCO") freut sich, die Notierung ihrer Stammaktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse AG) unter dem Symbol WKN A2H7JC bekannt zu geben.



Mit dieser Notierung sind die Aktien des Unternehmens nun an der Canadian Securities Exchange ("CSE") und der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, einer der größten Wertpapierbörsen der Welt. Upco geht davon aus, dass die Börsennotierung in Frankfurt dazu beitragen wird, die Handelsliquidität zu erhöhen und Investitionen von institutionellen Anlegern und Privatanlegern in ganz Europa zu erleichtern.



Jag Sandhu, Director und Vice President von Upco, kommentierte: "Wir freuen uns, die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt geben zu können. Upco geht mit seiner mobilen Applikation weiter voran und entwickelt das Bezahlsystem mithilfe der Blockchain-Technologie. Das Interesse von Investoren in Deutschland und Europa steigt. Die zusätzliche Börsennotiz ist eine direkte Antwort auf dieses Interesse und wird dem Unternehmen Zugang zu einer großen Anzahl neuer potenzieller Investoren verschaffen, die dazu beitragen werden, unsere Aktionärsbasis auszubauen und die Liquidität zu erhöhen. "



Die Frankfurter Wertpapierbörse ist nach der NYSE und der NASDAQ die drittgrößte Börse der Welt. Mehr als 3.000 internationale Unternehmen sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Anleger die direkt an die Frankfurter Wertpapierbörse angeschlossen sind, repräsentieren 35% des weltweiten Anlagekapitals.



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Derzeit ermöglicht die Applikation eine sichere mobile Kommunikation, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats. Mit der Ergänzung von Blockchain-Zahlungsdiensten können Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen. Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.



IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS



Jag Sandhu, Director und Vice President, Unternehmensentwicklung



Tel. +1 778-218-9638



Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.



Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.



Aussender: Upco International Inc. Adresse: 595 Howe Street, Suite 206, V6C 2T5 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Jag Sandhu Tel.: +1 778 218 9638 E-Mail: service@upcointernational.com Website: www.upcointernational.com



ISIN(s): CA9152971052 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt Weitere Handelsplätze: Canadian Securities Exchange (CSE)



