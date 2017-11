Liebe Leser,

nach der Bildung des doppelten Hochs bei etwa 387 USD musste die Tesla-Aktie deutlich abgeben und ging in der Folge auf unter 300 USD zurück. In diesem Bereich warteten jedoch schon zahlreiche Käufer, die ihre Chance zu einem günstigen Einstieg sahen. Durch die erhöhte Nachfrage trieben sie die Aktie wieder nach oben. Seitdem sind einige Wochen vergangen und die Aktie von Tesla hat sich weiter stabilisiert und steigt in kleinen Schritten an.

DHL ordert die ersten 10 ... (Johannes Weber)

