von Stephan Bauer, €uro am Sonntag Der jüngste Coup von Li Shufu hat auch an der Wall Street Eindruck hinterlassen: Mit dem Fahrdienst Uber hat der Geely-Chef ein milliardenschweres Geschäft ausgehandelt. Die Geely-Marke Volvo liefert ab 2019 selbstfahrende Geländewagen auf Basis des Luxus-SUV X90 an die Kalifornier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...