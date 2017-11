Das russische Biotechnologieunternehmen BIOCAD und das marokkanische Pharmaunternehmen Sothema Labs melden die Produktion von Arzneimitteln auf der Basis von Technologie, die der russische Hersteller auf dem nordafrikanischen Markt bereitgestellt hat. Die Herstellung russischer Rituximab- und Bevacizumab-Biosimilars zur Behandlung von Krebs, die in der ersten Oktoberhälfte 2017 zugelassen wurden, wird in Marokko angesiedelt sein. Es ist geplant, diese Biosimilars neben Marokko auch in Senegal, Gabun und der Elfenbeinküste zu vermarkten.

Das russische Unternehmen BIOCAD hat die Bevacizumab- und Rituximab-Biosimilars entwickelt, die zur Behandlung onkologischer Erkrankungen verwendet und sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern stark nachgefragt werden. Das Originalpräparat ist 30 Prozent teurer als das Biosimilar von BIOCAD.

"Die Anstrengungen unseres Unternehmens, kombiniert mit der großen Begeisterung unserer marokkanischen Kollegen über die Verlagerung der Produktion von Biosimilars nach Nordafrika, haben bemerkenswerte Resultate erzielt", sagte Dmitry Morozov, CEO von BIOCAD. "Die Arzneimittel werden in den nächsten Tagen in den Verkauf gehen. Meiner Meinung nach ist dies ein fundierter Beleg, dass russische Unternehmen mit führenden Anbietern des internationalen Marktes konkurrieren können. Zudem ist es damit erstmals gelungen, Technologien für mAb-Arzneimittel nach Nordafrika zu verlagern, während westliche Unternehmen es ablehnen, derartige Projekte umzusetzen. Russland, vertreten durch BIOCAD, hat seinem Partner geholfen, die Hightech-Produktion aufzunehmen." Sobald die Produktionsstätte ihre volle Herstellungskapazität erreicht habe, so Dmitry Morozov, gehen die Partner davon aus, mehr als 50 Prozent des entsprechenden Markts für Krebsmedikamente zu erobern

Experten schätzen den nordafrikanischen Markt für Hightech-mAb-Arzneimittel wie Rituximab, Bevacizumab und Trastuzumab auf 220 Millionen US-Dollar und den marokkanischen Markt selbst auf 40 Millionen US-Dollar. Als erster Anbieter von Biosimilar-Krebsarzneimitteln könnte BIOCAD ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet werden.

Vier Jahre sind seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Unternehmen und der Bekanntgabe der Inbetriebnahme vergangen. Während dieser Zeit erfolgten Technologietransfer und -validierung, die Untersuchung der Stabilität und Qualität der hergestellten Arzneimittel und ihre Zulassung.

Zudem wurde vereinbart, die Herstellung der fertigen Darreichungsformen für die Produkte von BIOCAD in Algerien zu lokalisieren und dazu die Produktionskapazitäten des strategischen Partners zu nutzen.

