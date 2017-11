Heidelberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die diesjährige Netzwerkkonferenz des GeoNet.MRN am 23.11.2017 in der Heidelberger Print Media Academy verbuchte mit 250 Teilnehmern einen Besucherrekord. Zum Erfolg der Veranstaltung trug Netzwerkmitglied Heidelberg Mobil International GmbH als Moderator, Referent und Jurymitglied des European Satellite Navigation Competition bei. Gemeinsam mit microTEC Südwest e. V. und dem Intralogistik-Netzwerk Baden-Württemberg e. V. luden die Indoor-Navigations-Spezialisten zu einem World Café, in dem Potenziale, Einsatzszenarien und Anforderungen der Indoor-Navigation für den Bereich der Intralogistik erörtert wurden.



"Intelligente Vernetzung und digitaler Wandel" - so lautete das zentrale Thema des Netzwerktreffens 2017. In ihrer Eröffnungsrede betonte Theresia Bauer vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg die immense Bedeutung der Geoinformationstechnologie für den digitalen Alltag: "Fast alles, was wir heutzutage "Smart" nennen (...), wird durch Geoinformationstechnologie ermöglicht: Smart City, Smart Mobility, Smartphone, Smart Energy, Smart Car und vieles mehr." Diesen entscheidenden Stellenwert gelte es mit Veranstaltungen wie dem Fachaustausch Geoinformation mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.



Experten, Entscheidungsträger und Interessierte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen der Plenary Session über neueste Themen und Trends der Geoinformatik zu informieren. Im Anschluss boten fünf parallel stattfindende Fachforen tieferen Einblick in die Themen Smart City Plattformen, Digitaler Straßenraum, Nahverkehr und Fahrradmobilität, Gebäude und Liegenschaften sowie Indoor-Navigation und Intralogistik.



Ein wesentlicher Baustein für Industrie 4.0-Lösungen in Logistikzentren, der Produktion und ähnlichen Anwendungsbereichen ist die Kombination aus Indoor-Lokalisierung und -Navigation. Deren Einsatz trägt entscheidend dazu bei, Produktivität, Qualität und Arbeitssicherheit zu steigern sowie Kosten zu reduzieren. Aber wie sehen konkrete Einsatzszenarien aus und was sind die besonderen Anforderungen? Diesen Fragestellungen gingen fünfzig Teilnehmer in einem World Café auf den Grund, ausgerichtet von Heidelberg Mobil International GmbH, microTEC Südwest e. V. und dem Intralogistik-Netzwerk Baden-Württemberg.



"Allem voran steht eine ganzheitliche Kosten-Nutzen-Evaluation, die sämtliche Prozesse beleuchtet und Potenziale identifiziert", bilanziert Matthias Jöst, Geschäftsführer von Heidelberg Mobil, den Workshop. "Denn mit der Technologie lassen sich im jeweiligen Unternehmen vielleicht nicht nur Warenströme analysieren, sondern auch Besucher navigieren oder Reinigungskräfte koordinieren". Bei entsprechender Analyse lassen sich Synergien zwischen logistischen Prozessen, Geoinformation und Ortungstechnologie kosteneffizient und gewinnbringend nutzen.



Mit seinen hochkarätigen Beiträgen und spannenden Workshops hat sich der Fachaustausch Geoinformation längst auch überregional etabliert und dazu beigetragen, die Metropolregion Rhein-Neckar als Zentrum der Geoinformation ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.



Über Heidelberg Mobil International GmbH



Orientierung in urbanen Räumen - unser Ziel seit 1998. Mit der Deep Map Technologie ermöglicht Heidelberg Mobil International GmbH eine nahtlose Navigation auf komplexen Geländen und innerhalb von Gebäuden. Sechzig Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden und langjährigen Partner dabei, ortsbezogene Lösungen in verschiedensten Branchen umzusetzen. Denn in der dynamisch vernetzten Welt von heute sind ungehinderte Mobilität und optimale Orientierung überall gefragt - gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Eventbranche in ihrer räumlichen, zeitlichen und infrastrukturellen Komplexität ist nur ein Beispiel.



Wissenschaft und Forschung sind gleichzeitig Ursprung und wesentlicher Teil unserer täglichen Arbeit auf dem Campus der Universität Heidelberg. Mit Engagement in Forschungsprojekten, Netzwerken sowie im internationalen akademischen Austausch treiben wir neue Entwicklungen im Bereich Spatial Analytics, ortsbezogene Dienste und Mensch-Computer-Interaktion aktiv voran.



OTS: Heidelberg Mobil International GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125800 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125800.rss2



Pressekontakt:



Ansprechpartner: Dr. Matthias Jöst +49 6221 / 4299 - 300



Pressekontakt: Heike Mihm +49 6221 / 4299 - 345 heike.mihm@heidelberg-mobil.com



Weitere Informationen finden Sie unter www.deep-map.com und auf www.heidelberg-mobil.com im Bereich News.