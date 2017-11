Heilbronn (ots) - Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, plädiert für einen Ausstieg aus Stuttgart 21. Sie sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag) zu den erwarteten Mehrkosten: "Überraschend an den heute veröffentlichten neuen Zahlen zu Stuttgart 21 ist höchstens, dass nur gut eine Milliarde Euro an Mehrkosten zugegeben wird. Aus Gutachten und Erfahrungen mit anderen Bahn-Projekten ist längst klar, dass auch das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Bei Stuttgart 21 wird offensichtlich weiter vertuscht und gelogen. Auch jetzt gilt noch immer, dass ein Ausstieg aus Stuttgart 21 billiger ist als der Weiterbau - besonders wenn man bedenkt, dass der neue Bahnhof weniger leistungsfähig wäre als der alte."



