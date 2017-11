Am Donnerstag tagt in Wien die Organisation Erdöl exportierender Länder. Der Energieexperte Andreas Goldthau erklärt, warum die Opec-Allianz mit Russland wackelt und ob Deutschland Ölpreisschocks fürchten muss.

WirtschaftsWoche: Vor genau einem Jahr, am 30. November 2016, haben die Opec-Mitgliedsländer zusammen mit anderen Staaten wie Russland Förderkürzungen beschlossen. Werden die Kürzungen der Ölproduktion Ihrer Ansicht nach verlängert werden?Andreas Goldthau: Ich denke, es wird bei den Förderkürzungen bleiben und wir werden eine Verlängerung dieser Kürzungen sehen. Darüber wird es wohl einen Konsens aller Opec-Mitgliedsländer geben. Die entscheidende Frage wird aber sein, wie die Nicht-Opec-Produzenten reagieren werden, vor allem Russland. Und hier habe ich Zweifel, dass diese bei den Förderkürzungen bleiben.

Vor einem Jahr kam es ja zu diesem historischen Schulterschluss der Opec-Länder mit Nicht-Mitgliedsländern wie Russland, um den Ölpreis in die Höhe zu treiben. War dieses Projekt erfolgreich?Der Ölpreis ist definitiv nach oben gegangen, er liegt jetzt bei mehr als 60 Dollar. Das ist ein Zuwachs von rund 30 Prozent gegenüber letzten November. Diese Veränderung kann man also schon mal verbuchen. Zudem sind seit dem November-Deal die Überhangbestände zurückgegangen. Die Frage ist ja nicht nur, wie viel Öl im Markt ist, sondern auch wie hoch die Bestände sind, die die Staaten und Akteure halten. Je größer die Überhangbestände sind, desto mehr drückt das den Preis, weil das im Markt als eine Art Puffer wirkt. Und diese Überhangbestände sind signifikant zurückgegangen. Die Überhangbestände liegen jetzt bei rund 190 Millionen Barrel, das entspricht zwei Tagen an globaler Ölnachfrage. Diese Überhangbestände sind einerseits durch den Opec-Deal zurückgegangen, allerdings ist auch die Nachfrage durch das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...