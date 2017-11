Der Brexit-Chefunterhändler der EU schickt eine eindeutige Botschaft aus Berlin nach London: "Die Uhr tickt", sagt er. Aber London habe offensichtlich noch nicht einmal verstanden, worauf es der EU ankomme.

Er selbst habe persönlich noch keine Scheidung hinter sich, sagte der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, am Mittwoch auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Aber aus seinem Bekanntenkreis wisse er, dass das in der Regel sehr teuer werde. Doch die Rechnung für Großbritanniens Ausstieg aus der Europäischen Union ist in London immer noch nicht unterschrieben. Gut zwei Wochen vor dem EU-Gipfel in London ist damit immer noch unklar, ob es im März 2019 zu einem "Hard Brexit" kommen wird.

Gleich auf drei Veranstaltungen in Berlin bemühte sich Barnier, die Sorgen von Wirtschaft und Politik vor einem unkontrollierten Ausstieg der Briten zu zerstreuen. Doch wirklich Positives konnte er nicht vermelden. Bei den drei Hauptstreitpunkten Finanzen, Grundfreiheiten und Irland gebe gebe es noch keinen Durchbruch. "Die Uhr tickt", warnte der Franzose.

Es führe kein Weg daran vorbei, dass London seine im Rahmen des siebenjährigen EU-Haushalts eingegangenen Verpflichtungen erfülle, betonte der Franzosen vor den rund 1000 Gästen im Berliner Hotel Estrel. Es gehe hier nicht um Ressentiments oder eine Revanche, sondern schlicht darum, eine ehrliche Trennungsrechnung aufzumachen. Das seien die EU-Unterhändler den europäischen ...

