Laut Meldungen des Statistischen Bundesamtes fingen im Wintersemester 2017/2018 16.824 Erstsemester ein Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik an. Dabei verzeichneten die Fachhochschulen ein leichtes Plus, die Universitäten hingegen einen leichten Rückgang. In absoluten Zahlen immatrikulierten sich jedoch genauso viele Abiturienten wie im Vorjahr. Verglichen mit anderen MINT-Fächern, die Studierende verlieren, ist das ein positives Ergebnis.

»Wir freuen uns über den hohen Zulauf. Es zeigt, dass unsere Bemühungen, mehr Jugendliche für eine Ausbildung in der Elektro- und Informationstechnik zu begeistern, Früchte tragen«, kommentiert Ansgar Hinz, CEO des Technologieverbandes VDE das Ergebnis. Besonders erfreulich sei die Entwicklung ...

