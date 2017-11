Das Urteil hatte viele Beobachter überrascht: Haft für die Schlecker-Kinder, Bewährung für den Firmenpatriarchen. Welcher Vorwurf den Kindern zum Verhängnis wurde - und wo die Revision ansetzten könnte. Eine Analyse.

Viele haben sich beim Schlecker-Urteil erst einmal die Augen gerieben. Der Patriarch Anton Schlecker, der in seinem Drogeriereich immer das letzte Wort hatte, kommt mit zwei Jahren auf Bewährung plus 54.000 Euro Strafe davon. Seine Kinder Lars und Meike erhalten dagegen Haftstrafen von zwei Jahren neun Monaten sowie zwei Jahren und acht Monaten. Hinter dem Urteil verbergen sich höhere Strafbemessungsmathematik, gewisse Ermessensspielräume und bei den Kindern vor allem der Untreue-Vorwurf. Diesen besonders schwerwiegenden Verurteilungsgrund gibt es nur bei den Kindern, nicht bei Anton Schlecker.

Anton Schlecker

Der Richter sah bei Anton Schlecker nicht das Motiv "Gewinnsucht", das bei vorsätzlichem Bankrott für den "besonders schweren Fall" gegeben sein muss. Dadurch verringerte sich das maximale Strafmaß von zehn auf fünf Jahre für einfachen Bankrott.

In einem zweiten Schritt rechnete der Richter die Wiedergutmachungsbemühungen an. Die Familie hatte 2013 an den Insolvenzverwalter 10,1 Millionen gezahlt und kurz vor Prozessende noch einmal vier Millionen Euro. Der Richter muss das in seinem Urteil berücksichtigen. Er tat dies, indem er die Maximalstrafe um ein Fünftel auf 3,9 Jahre verringerte. Wegen der der Rechtsform "eingetragener Kaufmann" haftet Anton Schlecker mit seinem gesamten Privatvermögen.

Wiederum entscheidend für das Strafmaß ist der strafrechtlich relevante Schaden. Um diesen zu bemessen, musste der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem die Angeklagten wussten, dass die Zahlungsunfähigkeit droht. Ab diesem Zeitpunkt sind Vermögensübertragungen nicht mehr zulässig, da sie den Gläubigern zustehen.

Das Gericht entschied sich hier für den 1. Februar 2011, nach Eingang einer Betriebsauswertung für das Jahr 2010, also ein Jahr vor der Insolvenz. Einige Taten ...

