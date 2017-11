FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi setzt in seinem Diabetesgeschäft künftig auf eine "virtuelle Klinik". Die Plattform, über die medizinische Geräte wie etwa Blutzuckermessgeräte, eine personalisierte Betreuung durch Gesundheitsexperten und im Endeffekt auch Medikamente quasi verschrieben werden können, ist ein Produkt des Joint Ventures Onduo mit der Google-Tochter Verily. Anfang 2018 soll eine Pilotklinik in den USA an den Start gehen, kündigte Sanofi-Vorstand Stefan Oelrich am Mittwoch in Frankfurt an. An dem Projekt beteiligen sich drei amerikanische Krankenkassen.

"Wir wollen im Ansatz weg von dem klassischen Pharmaansatz, wir gehen weg von dem stärker produktbezogenen Ansatz hin zu einem eher ganzheitlichen Ansatz", sagte Oelrich. "Ich glaube, dass in dieser Art an Gesundheit ranzugehen, liegt Musik drin."

Dies sei auch notwendig, weil die Ausgaben für Arzneimittel in den letzten Jahren im Vergleich zum gesamten Gesundheitsbudget zurückgegangen seien. Welche Umsätze mit einer solchen Plattform erzielt werden können, sei noch schwer zu beziffern, sagte Oelrich, der seit Oktober die globale Geschäftseinheit Diabetes und Herzkreislauferkrankungen von Sanofi leitet. In dieser Funktion gehörte er auch dem Konzernvorstand an.

Sanofi hatte die Gründung des Joint Ventures mit Verily im September vergangenen Jahres bekanntgeben. Der französische Pharmariese sucht nach neuen Formen der Diabetesbehandlung. Die Umsätze mit seinen Diabetesmitteln in den USA sind massiv zurückgegangen, seitdem der Patentschutz für sein Insulinprodukt Lantus abgelaufen ist.

Sanofi sehe die virtuelle Klinik aber nicht als Kanal zum Verkauf seiner Arzneimittel, sondern als einen anderen Behandlungsansatz. Es bleibe den Ärzten überlassen, welche Insulinpräparate oder andere Produkte sie verschreiben. Bestimmte digitale Leistungen, wie etwa das Angebot von Coaching oder eines digitalen Begleiters, würden von den beteiligten Krankenkassen erstattungsfähig gemacht.

"Dass das unser Kerngeschäft ersetzen wird, glaube ich nicht", sagte Oelrich weiter. Der Markt sei allerdings riesig. Diabetes ist eine Volkskrankheit, mit der laut Oelrich heute über 200 Millionen Menschen weltweit leben. Diese Zahl werde sich in den nächsten 30 Jahren annähernd verdoppeln.

Industriepark Höchst bleibt Forschungs- und Entwicklungsstandort

Auch für Deutschland sei ein solches System vorgesehen. Solche Initiativen würden auch vom Innovationsfonds der Bundesregierung gefördert. Allerdings wird hierzulande der Datenschutz besonders großgeschrieben. Er habe dazu bereits mit dem US-Konzern Cisco gesprochen, wie eine solche virtuelle Klinik auf Deutschland übertragen werden könne. Diese Überlegungen steckten aber noch in den "Kinderschuhen", was das Thema Datenschutz angehe. Vom Grundansatz her sei Deutschland für Europa aber ein guter Pilotmarkt, ebenso wie Frankreich.

"Die Grundvoraussetzungen werden grade geschaffen, das Gesundheitsministerium ist dabei, digitale Lösungen so möglich zu machen, dass die datenschutzkonform sind", sagte Oelrich. Daran müsse Sanofi sich dann technologisch orientieren. In den USA sei die Markteinführung einfacher.

Oelrich bekannte sich auch zum Standort des Konzerns im Industriepark Höchst: "Unser Forschungs- und Entwicklungsstandort bleibt in erster Linie Frankfurt." Dort habe Sanofi derzeit einige sehr vielversprechende Wirkstoffe in der frühen Pipeline. Zudem sollen im nächsten Jahr einige Produkte in die klinische Studienphase III gehen. Unter anderem werde ein neuer Wirkansatz zur Therapie von Adipositas entwickelt, zu Deutsch Fettleibigkeit, der noch relativ unerschlossen sei. In der ersten Jahreshälfte 2018 soll für den Wirkstoff sotagliflozin in der EU und den USA die Zulassung zur Behandlung von Diabetes Typ 1 eingereicht werden.

