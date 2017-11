Für das passend zum Jubiläum abgeschlossene Ausbau- und Modernisierungsprojekt investierte das Unternehmen am Standort Leverkusen rund 60 Mio. Euro; vorrangig in zwei Mehrzweck-Produktionslinien des Zeto und in den Aufbau eines benachbarten Tankcontainer-Lagers. In diesem neuen Aktiv-Containerlager sind bis zu 16 Stellplätze verfügbar.

"Allein in den elf Jahren, die Saltigo inzwischen besteht, flossen insgesamt fast 300 Millionen Euro als Investitionen in das integrierte Produktionsnetzwerk am Standort Leverkusen, davon mehr als ein Drittel ins Zeto", erklärt Lanxess-Vorstandsmitglied Dr. Hubert Fink. Saltigo-Geschäftsführer Dr. Torsten Derr freut sich über bereits gut gefüllte Auftragsbücher für die neuen Produktionslinien. "Schon ab Januar 2018 werden wir in den neuen Anlagen produzieren. Die zusätzlichen Kapazitäten kommen genau zum richtigen Zeitpunkt - exakt im Termin- und Kostenrahmen, den wir uns gesetzt haben", so Derr. Das gesamte Reaktorvolumen im Zeto liegt nach dem Ausbau bei 470 m3. Der größte der insgesamt 75 Rührwerkskessel ...

