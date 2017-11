Red Pine Exploration hat die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern von seinem Wawa-Goldprojekt veröffentlicht. Eine hochgradige Quartzader kam dabei auf 34,6 g/t Gold. Weitere Resultate stehen noch aus.

Ausdehnung der Minto Mine South Zone bestätigt

Am gestrigen Dienstag legte Red Pine Exploration die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern von der Minto Mine South Zone auf dem Wawa-Goldprojekt vor. Zu den Highlights zählte das Bohrloch mit der Nummer SD 17-101. Es durchschnitt eine hochgradige Quartzader mit einem Goldgehalt von 34,6 g/t über einen Meter. Gleichzeitig bestätigte das Bohrloch die Ausdehnung der Minto Mine South Zone (MMSZ) in einem nach unten abfallenden Winkel. In Bohrloch SD 17-96 fanden sich 6,58 g/t Gold über einen Meter. Die Mineralisierung wurde aber in einer Tiefe von nur 4,6 bis 5,60 Meter festgestellt. Hier ...

