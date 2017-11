FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im grünen Bereich zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochnachmittag. Starke Vorlagen aus den USA, Entspannung beim Euro und ein Anstieg der Renditen treibt die Aktienmärkte nach oben. Auslöser der US-Rally ist die Hoffnung, dass die von Präsident Trump initiierte Steuerreform tatsächlich umgesetzt wird, nachdem sie eine weitere Hürde genommen hat.

Gesucht sind in voller Marktbreite konjunktursensitive Aktien. In den USA ist das BIP-Wachstum im dritten Quartal wie erwartet nach oben revidiert worden auf plus 3,3 Prozent. Gleichzeitig beschleunigt sich im Euroraum die Inflation. In Deutschland betrug der Anstieg im November 1,8 Prozent und nicht wie erwartet 1,7 Prozent.

Anleihen geben daraufhin deutlicher nach, die Renditen steigen also, die deutsche Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 0,39 Prozent. Dieser Renditeanstieg wiederum treibt den Bankensektor an die Spitze der Kursgewinner in Europa. Der entsprechende Index gewinnt 1,9 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 3.615 Punkte und der DAX um 0,7 Prozent auf 13.153 Zähler. Im Hoch hatte er schon 13.196 erreicht. Auf der Devisenseite drückt der stärker werdende Dollar den Euro auf 1,1840 Dollar zurück, verglichen mit Tageshochs um 1,1880.

Die Börse London schert nach unten aus, dort gibt der Index 0,4 Prozent nach. Grund ist das steigende Pfund, das von Spekulationen auf eine Annäherung bei der Zahlung profitiert, die London wegen des Brexits an die EU zahlen soll.

Gute Vorlagen für Bankenwerte

Stark gesucht sind in Europa Bankenaktien, vor allem aus der südlichen Peripherie. Sie profitieren von den steigende Renditen, die das traditionelle Kreditgeschäft lukrativer machen. In der Peripherie legen Caixabank in Spanien 2,8 Prozent und BCP in Portugal 4,8 Prozent zu. BBVA profitieren zudem vom Verkauf des spanischen Immobiliengeschäfts für 4 Milliarden Euro und steigen um 2,2 Prozent.

In Griechenland hellt zudem die wohl demnächst bevorstehende Rückkehr an die Kapitalmärkte die Stimmung auf. Für Piraeus Bank und Eurobank geht es um 10 und 13 Prozent aufwärts. Der Index der Börse in Athen liegt mit 1,7 Prozent im Plus.

Kräftig im Plus zeigen sich Aktien von Reedereien nach guten Nachrichten zu den Frachtraten. So sind die Preise in bestimmten Segmenten auf ein neues Dreijahreshoch gesprungen. Grund ist die steigende Nachfrage aus China nach Eisenerz, das über die Australien- und Brasilien-Route läuft. Hapag-Lloyd springen um 5,6 Prozent, Moeller-Maersk um 3,9 Prozent. Aber auch für andere zyklische Aktien sind das gute Nachrichten.

Festester DAX-Wert sind Volkswagen mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent. Händler verweisen dazu auf eine positive Studie von Evercore ISI. Die Analysten betonen das Cashflow-Potenzial des Automobilherstellers.

Starke Osram-Studie

Die jüngste Platzierung von Philips Lighting durch die Mutter Philips ist zu 32 Euro je Stück durchgeführt worden, wie ein Händler sagt. Philips hat 12 Prozent oder gut 17 Millionen Aktien seiner Beleuchtungstochter verkauft. Damit hat die Platzierung ein Volumen von etwa 545 Millionen Euro. Der Schlusskurs hatte am Dienstag bei 32,98 Euro gelegen. Philips steigen um 0,2 Prozent, der Kurs der Tochter sinkt um 2,7 Prozent auf 32,10 Euro.

Im Blick stehen auch Osram. Barclays empfiehlt die Aktie laut Händlern mit einem Kursziel von 100 Euro zum Kauf. Der Wert schnellt um 3,1 Prozent empor.

Siemens-Pläne auch für Deutsche Börse positiv

Siemens will seine Medizintechniksparte laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in Frankfurt an die Börse bringen. "Das wäre ein Stich gegen New York", sagt ein Händler. Für die Deutsche Börse wäre dieser Schritt leicht positiv. Analysten schätzen, dass Siemens Healthineers bis zu 40 Milliarden Euro wert ist. Der Technologiekonzern würde bei einer Platzierung von 15 bis 25 Prozent somit rund 5 Milliarden bis 10 Milliarden Euro einsammeln. Damit wäre die Aktie zunächst einmal ein Kandidat für den MDAX oder den TecDAX. Siemens ziehen um 1,1 Prozent an, Deutsche Börse gewinnen 1,5 Prozent.

In London knicken Cineworld mit dem 3,1 Milliarden Dollar schweren Gebot für den dreimal größeren US-Konkurrenten Regal Entertainment um über 17 Prozent ein. Die potenziellen Vorteile aus dem Gebot seien für die Briten zwar groß, sie hingen aber von Einsparungen ab und dem Ausmaß der dafür notwendigen Kapitalerhöhung, betonen die Analysten von Peel Hunt.

Bitcoin kennt kein Halten

Bei der Kryptowährung Bitcoin fallen die Tausendermarken immer schneller. Nachdem am Morgen quasi offiziell die 10.000er-Marke erreicht wurde, ist am Nachmittag auf einigen Handelsplattformen die Marke von 11.000 Dollar gefallen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.609,18 0,72 25,69 9,68 Stoxx-50 3.194,17 0,58 18,34 6,10 DAX 13.142,41 0,63 82,88 14,47 MDAX 27.065,75 1,03 276,62 21,98 TecDAX 2.550,14 -0,48 -12,19 40,76 SDAX 11.794,45 0,37 43,34 23,90 FTSE 7.424,87 -0,48 -35,78 3,95 CAC 5.429,25 0,72 38,78 11,66 Bund-Future 162,55 -0,47 1,53 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 18:15 % YTD EUR/USD 1,1852 -0,10% 1,1863 1,1877 +12,7% EUR/JPY 132,56 +0,26% 132,21 132,06 +7,8% EUR/CHF 1,1664 -0,09% 1,1674 1,1678 +8,9% EUR/GBP 0,8830 -0,24% 0,8851 1,1142 +3,6% USD/JPY 111,86 +0,36% 111,46 111,17 -4,3% GBP/USD 1,3422 +0,18% 1,3397 1,3234 +8,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,75 57,99 -0,4% -0,24 +1,3% Brent/ICE 63,61 63,61 0% 0,00 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,11 1.294,07 -0,5% -5,96 +11,9% Silber (Spot) 16,72 16,87 -0,9% -0,15 +5,0% Platin (Spot) 949,35 949,00 +0,0% +0,35 +5,1% Kupfer-Future 3,05 3,07 -0,8% -0,02 +20,7%

