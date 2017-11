Weinfelden (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795 -



Mit der Eröffnung der 20. Filiale im Kanton Zürich stärkt Lidl

Schweiz seine regionale Präsenz als Nahversorger und setzt den

Expansionskurs fort. Die erste Filiale in der Zürcher Innenstadt

öffnet am 30.11.2017 mit zahlreichen Attraktionen.



Lidl Schweiz eröffnet an der Fraumünsterstrasse 16 in Zürich seine

116. Filiale. "Dies ist für uns ein Meilenstein", sagt Nadia von

Veltheim, Chief Real Estate Officer bei Lidl Schweiz. "Mit der

Eröffnung der Filiale beim Fraumünster bringen wir das beste

Preis-Leistungs-Verhältnis mitten in die Zürcher Innenstadt. Dies

folgt unserer Strategie, vermehrt attraktive Standorte in

Ballungsräumen und Innenstädten zu erschliessen."



Auf einer Verkaufsfläche von rund 1'000 Quadratmetern bietet Lidl

Schweiz den Kundinnen und Kunden über 1'800 Produkte des täglichen

Bedarfs. Dazu zählt auch ein breites Sortiment an Frischeprodukten

wie Obst, Gemüse, Fleisch und Brot.



Schweizweit einzigartiges Baukonzept



Für die Filiale im historischen Gebäude der Zürcher Innenstadt

wurde ein einzigartiges Bauprojekt umgesetzt. Es wurde eng mit den

Ämtern zusammengearbeitet. Im Fokus stand, den historischen Charakter

des Gebäudes vollumfänglich zu erhalten, diesen aber mit moderner

Architektur zu vereinen.



Die gesamte Filiale sowie alle Nebenbereiche werden

ausschliesslich mit effizienten LED-Lampen beleuchtet, die durch die

Kühlanlagen generierte Abwärme wird vollständig zurückgewonnen. Lidl

setzt zudem ausschliesslich natürliche Kältemittel ein.



Lidl-Preise mitten in Zürich



Das Lidl-Credo "Einfachheit und Effizienz" gilt auch in der

Zürcher Innenstadt. Trotz des angepassten Erscheinungsbildes in der

denkmalgeschützten Immobilie bleibt Lidl Schweiz seinem bewährten

Geschäftsprinzip treu und bietet die gewohnt beste Qualität zum

günstigsten Preis und somit dieselben Preise wie in allen anderen

Schweizer Filialen an.



Konzept des Smart-Discounters auch in der Innenstadt



Ergonomische Kassen mit Nachlaufband sowie zwei Expresskassen für

den schnellen Einkauf erleichtern den Kunden und Mitarbeitenden den

Kassierprozess. Das Sortiment ist so angeordnet, dass man das Obst

und Gemüse gleich beim Eingang, gefolgt von Brot-, Fleisch- und

Molkereiprodukten findet. Die Produktgruppen werden als Wegweiser

angezeigt, was einen guten Überblick ermöglicht.



Die neue Filiale präsentiert sich als modernes Arbeitsumfeld. Die

hell gestalteten Sozialräume für die Mitarbeitenden umfassen

geräumige Garderoben, eine Küche, einen Lichthof, sowie einen

grosszü-gigen Pausenraum. Die Kunden können die Filiale durch zwei

verschiedene Eingänge an der Kappelergasse betreten. Die neue Filiale

in der Innenstadt ist komplett rollstuhlgängig und bietet zudem

Kunden-WCs.



Eröffnung mit Attraktionen



Die Filiale öffnet am Donnerstag, 30. November 2017 um 8.00 Uhr

zum ersten Mal die Türen. Lidl Schweiz begrüsst die Kundinnen und

Kunden am 30. November mit speziellen Neueröffnungsangeboten,

Degustationen, einem Glücksrad, Kaffee, Gegrilltem, Raclette,

Glühwein sowie verschiedenen Give-Aways.



Als zusätzliches Neueröffnungsangebot findet am Freitag,

26.01.2018 eine 20%-Aktion auf das gesamte Sortiment statt

(ausgeschlossen Spirituosen, Tabakwaren und Gebührensäcke).



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste PreisLeistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt. Lidl Schweiz

betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in Weinfelden (TG), das

andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über 110 Filialen in der

ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den nächsten Jahren

eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits über 3'000

Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt:

Lidl Schweiz

Medienstelle

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail:media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch