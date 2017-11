Das Edelmetall-Wertpapier der Deutschen Börse feiert sein Jubiläum auf dem Börsenparkett. Die riesigen Wachstumsraten zuletzt hängen auch mit einer steuerlichen Neubewertung des Papiers zusammen.

Die Börse ist die Heimat der Aktien. Doch in dieses Zuhause hat sich an diesem Mittwochmorgen auf dem Frankfurter Parkett ein Eindringling geschlichen: Mitten im Raum hat sich ein gut zwei Meter großer Goldbarren aufgebaut. Eine Warnung an alle Aktionäre, ihr Portfolio in der anhaltenden Aktienhausse besser mit Gold abzusichern? Gewissermaßen, auch wenn das nicht die eigentliche Absicht der Veranstalter ist.

Denn die Chefs der Deutschen Börse Commodities haben zum zehnjährigen Jubiläum von Xetra-Gold geladen. Sie sind in Feierlaune. Zum Sekt gibt es eine mehrstöckige Geburtstagstorte, überzogen mit einer schwarzen-Fondant-Decke und - natürlich - goldenen schimmernden Highlights.

Gold ist wieder gefragt. Die Mischung aus geopolitischen Risiken - der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA oder die zunehmenden Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, um nur zwei zu nennen - niedrigen Zinsen und hohen Aktienkursen lassen Anleger wieder vermehrt auf das Edelmetall schauen. "Jedes Mal, wenn Nordkorea eine neue Rakete getestet wird, merken wir das bei den Käufen", sagt ein Goldhändler auf dem Parkett. Und natürlich ist auch Michael König, einer der beiden Co-Chefs der Deutschen Börse Commodities, überzeugt: "In der heutigen Zeit muss sich jeder kritische Anleger Gedanken über Gold als Portfolio-Absicherung machen."

Dass sich zunehmend Menschen tatsächlich mit Goldkauf beschäftigen, bestätigen die Zahlen für Xetra-Gold: Erst 2007 im Markt gestartet ist das Wertpapier heute mit gut 170 Tonnen Gold hinterlegt und stellt damit den Großteil der 250 Tonnen in Wertpapieren, die der World Gold Council in Deutschland zählt.

Wer Xetra-Gold kauft, bekommt ein Wertpapier, mit dem er an der Goldpreisentwicklung teilhaben kann. Genau genommen ist Xetra-Gold eine Inhaberschuldverschreibung, bei der der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...