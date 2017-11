Bad Marienberg - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) hat heute aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs und nach erfolgreicher Umsetzung erster Meilensteine ihres Strategieprogramms DEMIRE 2.0 beschlossen, die bisherige Erwartung für die Funds from Operations I (FFO I, vor Minderheiten, nach Steuern) für das Geschäftsjahr 2017 von bisher EUR 8 Mio. bis EUR 10 Mio. auf EUR 11 Mio. bis EUR 12 Mio. anzuheben, so die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

