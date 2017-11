In den letzten Monaten ist die Lithium-Nachfrage rapide gestiegen. Elektromobilität und die Nachfrage nach großen Lithium-Batterien treiben an. Doch der Abbau des neuen "weißen Goldes" ist nicht einfach. Wie weit Rock Tech Lithium auf dem Weg von der Exploration bis hin zum Minen-Abbau bisher vorangekommen ist und was von dem Unternehmen in nächster Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Dirk Harbecke, Chairman of the Bord Rock Tech Lithium, die weitere Preisentwicklung bei Lithium und warum der gefragte Rohstoff jetzt schon knapp werden könnte.