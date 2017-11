Apps, Webseiten, Software: Unternehmen brauchen dringend Entwickler für ihre digitale Präsenz. Doch manchen fällt das Rekrutieren leichter als anderen. Ein Faktor: der Standort.

Wo sich Unternehmen mit Industrie 4.0, IT-Sicherheit und Cloud Computing beschäftigen, steigt die Nachfrage nach qualifizierten Entwicklern. Viele Unternehmen möchten gerade zusätzliche Entwickler einstellen, das zeigen Untersuchungen zum Fachkräftemangel wie der MINT-Report.

Doch um Entwickler für sich zu begeistern, sollten Unternehmen genau wissen, was diese von einem perfekten Arbeitsplatz erwarten. Eine der wichtigsten Anforderungen deutscher Entwickler ist dabei die Work-Life-Balance, zeigt der aktuelle Entwickler-Report 2017 von Stack Overflow. Das alleine reicht aber längst nicht.

Stack Overflow ist die größte Entwickler-Community der Welt und hat analysiert, wie viele Entwickler in Deutschland arbeiten, auf welche Branchen sie sich verteilen, welche Programmiersprachen sie beherrschen und was ihnen an einem Arbeitgeber wichtig ist.

Junge Entwickler bestehen auf Work-Life-Balance und Top-Technik

Das Ergebnis: Die Anzahl der freien Tage und die erwartete Arbeitszeit nennen die meisten Befragten als wichtigste Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers. Auch die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten, ...

