NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt sind am Mittwoch die Indizes an der Technologie-Börse Nasdaq deutlich abgerutscht. Der Nasdaq 100 stand zuletzt 1,74 Prozent tiefer auf 6311,04 Punkten. Für den Nasdaq Composite ging es um 1,25 Prozent auf 6826,17 Punkte runter. Noch am Vortag hatte die beiden Indizes mit Kursen von 6426,04 beziehungsweise 6914,19 Punkten Bestmarken aufgestellt.

Die Anleger schichteten derzeit wieder von den in diesem Jahr bislang sehr stark gelaufenen Tech-Werten um in Papiere mit mehr Kurspotenzial, sagten Marktbeobachter.

Die Titel des iPhone-Konzerns Apple verloren an diesem Mittwoch bislang mehr als 2 Prozent auf rund 169 Dollar, die des Online-Handelsriesen Amazon mehr als dreieinhalb Prozent auf 1151 Dollar. Amazon waren erst vor zwei Tagen erstmals über die Marke von 1200 Dollar gestiegen. Das Rekordhoch von Apple steht bei etwas mehr als 176 Dollar./ajx/she

