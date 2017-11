FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 A: Strabag 9Monatszahlen 08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD 08:00 GB: Go-Ahead Trading Update 14:00 D: Thyssenkrupp Steel Europe AR-Sitzung 14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung 14:30 D: PK Volkswagen zur aktuellen Geschäftslage und Ausblick auf 2018 Bei der Pk äußern sich VW-Markenvorstand Herbert Diess, Finanzvorstand Arno Antlitz sowie Vertriebs- und Marketingvorstand Jürgen Stackmann. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Credit Suisse Investor Day, London D: Allianz "Inside Allianz" - Investorentag D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig) D: Osram Geschäftsbericht GB: Aviva Capital Markets Day N: Norsk Hydro Capital Markets Day USA: Lbrands Umsatz 11/17 USA: General Motors Business Update und Investor Meeting TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig) 01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17 07:45 CH: BIP Q3/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/17 08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17 10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig) 10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17 11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17 12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17 15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Die Förderbank KfW gibt einen Ausblick auf die Konjunkturentwicklung 2018, Frankfurt D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin 12:45 Uhr ist gemeinsame Pressekonferenz mit EU-Kommissarin Malmström und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geplant 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des Produktionslimits beschließen. 10:00 RU: Russischer Regierungschef Dmitri Medwedew gibt TV-Interview Der Ministerpräsident will sich im Staatsfernsehen den Fragen von Journalisten zur Bilanz des vergangenen Jahres stellen. 11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis 12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm 17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien, Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort Chile zu fördern. 18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

