Zürich (ots) - Der US-Logistikgigant UPS will im Schweizer

Paketmarkt wachsen. Im nächsten Jahr will das Unternehmen die Zahl

der Standorte, an denen UPS-Kunden ihre Pakete aufgeben und abholen

können, verdoppeln - von 70 auf über 140. Das sagt die neue

Landeschefin Iulia Nartea zur «Handelszeitung».



Nartea ist seit September verantwortlich für den Schweizer Markt.

Zuvor leitete sie das Geschäft von UPS in Italien, Ungarn,

Griechenland, Slowenien und Rumänien. Sie führt rund 300 Mitarbeiter

am Sitz in Münchenstein BL.



Bei der Expansion setzt UPS komplett auf das Agenturmodell. Die

Amerikaner betreiben keine eigenen Abholstellen. Diese Aufgabe

übernehmen kleinere Lebensmittelgeschäfte, Kioske oder Tankstellen.



Neu im Fokus sind Lausanne und Bern. «Neben den Städten Basel,

Zürich und Genf starten wir noch im Dezember 2017 in Lausanne und

Bern mit der Erweiterung des Netzwerks in der Schweiz», sagt Nartea.



