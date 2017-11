Seien Sie vorbereitet, in den Bann gezogen zu werden



New York (ots/PRNewswire) - In den vergangenen 10 Jahren war das New Yorker Bond No. 9 auf der anderen Seite des großen Teichs in London ein durchschlagender Erfolg ohne Unterbrechung - insbesondere im Hauptgeschoss der weltweit größten Ikone unter den Kaufhäusern, Harrods. Aber ab September wird der preisgekrönte amerikanische Parfümeur in diesem Kauftempel aufsteigen und seine Präsenz auf eine private, heitere und nur nach Vereinbarung zugängliche Oase ausdehnen, die verborgen auf dem begehrten 6. Stock mit seinen 5.000 Quadratfuß und 17 der luxuriösesten Parfümläden der Welt liegt.



Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier:



https://www.multivu.com/players/English/8229451-bond-no-9-harrods- salon-de-parfums/



Der sogenannte Salon de Parfums, einmalig auf der ganzen Welt, ist die Destination für Kenner und Liebhaber unter den VIPs, die nach geheimen Rückzugsorten suchen, um sich die exklusivsten Düfte, die es gibt, auszusuchen. Der kommende Laden von Bond No. 9, eine Fantasie für die Sinne, die den kosmopolitischen Geist von Uptown New York mit der vielschichtigen Atmosphäre von Downtown New York zusammenbringt, wird der erste Nachbau sein, der dem Maßstäbe setzenden Flagship-Laden nahe kommt.



Im Laden von Bond No. 9 im Salon de Parfums werden freundliche und aufmerksame Parfümexperten die Kunden willkommen heißen und ihnen einen durchgehend persönlichen Service anbieten, womit der Shop an der Spitze der kleineren und experimentelleren Luxus-Ladengeschäften von heute steht. Was das Warenangebot betrifft, so werden sämtliche auf die Neue Welt und auf New York ausgerichtete Eaux de Parfum von Bond No. 9 verfügbar sein - nichts zuletzt 8 Duftnoten, die eigens für Harrods kreiert wurden.



Außerdem werden im Laden von Bond No. 9 im Salon de Parfums einige maßgeschneiderte Services angeboten. Dazu gehören das Ausprobieren von Parfüms, detaillierte Beratungen und Happy Hours sowie zwei tolle, erstmals angebotene Spezialitäten. Ein zusätzlicher Service von Bond No. 9 ist Swarovski on Demand - eine kristallbesetzte Revolution bei persönlich gestalteten Parfümfläschchen.



"Wir sind sehr gespannt darauf, die Bond No.9-Boutique in unserem erneut erweiterten Salon de Parfums bei Harrods begrüßen zu dürfen. Wir sind wirklich aufgeregt angesichts der Menge an maßgeschneiderten Services, die Bond No. 9 auf ihrer Verkaufsfläche anbieten werden, wobei es ich hier um deren erste Boutique im Vereinigten Königreich handelt, und das exklusiv für Harrods im Vereinigten Königreich - von den wunderbaren halb maßgeschneiderten Mischungen bis zum On-Demand-Service von Swarovski, die für unsere Kunden bei Harrods ein fantastisches, einmaliges Erlebnis schaffen werden und für unseren Salon de Parfums, dem Heiligtum der Düfte im sechsten Stock mit Sicherheit eine willkommene Ergänzung sein werden." Harrods Beauty Director, Annalise Fard



Über Bond No. 9 New York: Bond No. 9, seit 14 Jahren im Geschäft, ist eine quirlige Downtown-Parfümerie, die sich für die Entwicklung von handwerklich hergestellten, duftenden Eindrücken der Viertel und Straßen von New York einsetzt - vom Riverside Drive über Chinatown bis nach Coney Island. Bond No. 9 verfolgt eine zweifache Mission: Einen künstlerischen Anspruch wieder in die Parfümerie zu bringen und jedes Viertel von New York mit einer eigenen Duftnote zu versehen. Jeder Duft steht für ein besonderes Gefühl - ganz speziell für Downtown, Midtown oder Uptown oder für die ganze Stadt.



Über Harrods



Harrods startete als Großhändler für Lebensmittel und Tee im Osten von London, wo es seine Türen erstmals 1834 öffnete. Seit dem hat es sich zum weltweit berühmtesten Kaufhaus entwickelt, das für seine unvergleichliche Auswahl an Luxusgütern bekannt ist. Neben den exklusiven Marken und unzähligen Ablegern ist der unvergleichliche Service eines der bekanntesten Attribute von Harrods. Harrods lässt sich auch weiterhin von seiner Philosophie des "Alles ist möglich" leiten, und bis heute stehen unsere Kunden bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.



OTS: Bond No. 9 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57945 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57945.rss2



Pressekontakt: Bond No.9: Publicrelations@bondno9.com



Harrods: Maddie Young PR Executive madeleine.young@harrods.com